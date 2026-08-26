Почти 40 подержаных автобусов купит Харьков за 87 млн ​​грн – ХАЦ

КП «Троллейбусное депо №3» объявило торги на приобретение 39 подержанных автобусов на сумму 87,3 млн грн, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему Prozorro.

«Планируется купить 39 автобусов одной модели с низким полом. Транспорт должен быть не старше 2012 года выпуска. В технической задаче указано, что автобус должен иметь 40 сидячих мест и 40 — стоячих. Срок поставки транспорта – до 31 августа 2027 года. Размер минимальной партии поставки товара – не менее 5 единиц», — отметили антикоррупционеры.

В ХАЦ уточнили, что стоимость одного автобуса оценивается в 2,24 млн грн.

Также антикоррупционеры напомнили, что в 2025 году КП «Салтовское трамвайное депо» проводило закупку автобусов.

«Сначала планировалось, что 85 автобусов купят на общую сумму 229,98 млн грн. То есть стоимость одного автобуса должна была быть 2,7 млн грн. Победителем торгов стало ООО «Мавел Украина». Но в результате нескольких дополнительных сделок общая стоимость снизилась до 46 автобусов на сумму 93 млн грн. Это чуть более 2 млн грн за автобус. По состоянию на данный момент, по данным портала «Е-Дата», поставщик получил один платеж на сумму 22,27 млн ​​грн», — добавили в ХАЦ.