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Судьба «зеленого дома» в Харькове: заказали проект сохранения – ХАЦ

Общество 12:09   21.08.2026
Виктория Яковенко
Судьба «зеленого дома» в Харькове: заказали проект сохранения – ХАЦ Фото: ХАЦ

ХНЭУ имени С. Кузнеца заключил соглашение с ООО «Авега» на разработку документации для проведения консервационных работ дома по улице Полтавский шлях, 1, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные Prozorro.

«Речь идет о работах по разработке научно-проектной документации для памятки градостроительства и архитектуры местного значения «Кинотеатр им. К. Маркса». В частности, подрядчик должен разработать рабочие чертежи для усиления находящихся в неудовлетворительном состоянии строительных конструкций, создать генеральный план организации реставрации и подготовку смет и тому подобное», — рассказали антикоррупционеры.

Документация должна быть исполнена до конца года, уточнили в ХАЦ.

Антикоррупционеры напоминают: этот дом — памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Прибыльный дом Буркевича еще называют «зеленым домом». Здание построили в 1888 году по проекту Андреа-Морица Томсона. 27 августа 2022 года в Павловскую площадь, находящуюся напротив дома через реку, попала ракета С-300. От вибраций в старом здании обрушились деревянные перекрытия.

В июне 2023 года Харьковская облпрокуратура обратилась в суд, чтобы заставить университет заняться ремонтом здания на улице Полтавский Шлях стоимостью 155 миллионов гривен. Как информировали в ведомстве, охранный договор с вузом заключался в 2006 году, и его срок действия истек в 2011-м.

В конце 2023 года университет заключил соглашение с ООО «Авега» на проведение неотложных работ в этом здании. За почти 3 млн грн подрядчик сделал защитную галерею, закрыл окна и двери здания, а также выполнил консервацию кровли с ремонтом водостоков. С тех пор больше работ по сохранению здания не производилось, отметили в ХАЦ.

законсервируют "зеленый дом" в Харькове
Фото: ХАЦ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 12:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХНЭУ имени С. Кузнеца заключил соглашение с ООО «Авега» на разработку документации для проведения консервационных работ дома по улице Полтавский шлях, 1".