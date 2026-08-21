Судьба «зеленого дома» в Харькове: заказали проект сохранения – ХАЦ

ХНЭУ имени С. Кузнеца заключил соглашение с ООО «Авега» на разработку документации для проведения консервационных работ дома по улице Полтавский шлях, 1, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные Prozorro.

«Речь идет о работах по разработке научно-проектной документации для памятки градостроительства и архитектуры местного значения «Кинотеатр им. К. Маркса». В частности, подрядчик должен разработать рабочие чертежи для усиления находящихся в неудовлетворительном состоянии строительных конструкций, создать генеральный план организации реставрации и подготовку смет и тому подобное», — рассказали антикоррупционеры.

Документация должна быть исполнена до конца года, уточнили в ХАЦ.

Антикоррупционеры напоминают: этот дом — памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Прибыльный дом Буркевича еще называют «зеленым домом». Здание построили в 1888 году по проекту Андреа-Морица Томсона. 27 августа 2022 года в Павловскую площадь, находящуюся напротив дома через реку, попала ракета С-300. От вибраций в старом здании обрушились деревянные перекрытия.

В июне 2023 года Харьковская облпрокуратура обратилась в суд, чтобы заставить университет заняться ремонтом здания на улице Полтавский Шлях стоимостью 155 миллионов гривен. Как информировали в ведомстве, охранный договор с вузом заключался в 2006 году, и его срок действия истек в 2011-м.

В конце 2023 года университет заключил соглашение с ООО «Авега» на проведение неотложных работ в этом здании. За почти 3 млн грн подрядчик сделал защитную галерею, закрыл окна и двери здания, а также выполнил консервацию кровли с ремонтом водостоков. С тех пор больше работ по сохранению здания не производилось, отметили в ХАЦ.