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Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе

Общество 13:16   01.06.2023
Виктория Яковенко
Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура обратилась в суд с требованием привести в надлежащее состояние объект культурного наследия стоимостью около 155 млн грн в Харькове.

Речь идет о нежилом здании по улице Полтавский Шлях, который находится на балансе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Согласно информации департамента градостроительства и архитектуры ХОВА, на указанную памятку с учебным заведением заключался охранный договор в 2006 году, срок действия которого истек еще в 2011 году», — добавили правоохранители.

С указанного времени здание ни дня не использовалось в образовательных целях, поскольку находится в запущенном состоянии и нуждается в ремонте. Капремонт здесь не проводился с 1957 года: в конструкциях здания возникли трещины, есть дефекты в кровле и перекрытиях, отметили в прокуратуре.

«Следует отметить, что бездействие по этой достопримечательности с каждым годом ухудшает ее состояние из-за действия природных факторов, приводит к увеличению как количества и объема работ, так и их общей стоимости, а также может повлечь за собой полное разрушение и невозможность восстановления достопримечательности» , – рассказали в прокуратуре.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием обязать учебное заведение заключить охранный договор и привести памятку культурного наследия в надлежащее состояние путем проведения ремонтных работ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд с требованием привести в надлежащее состояние объект культурного наследия стоимостью около 155 млн грн в Харькове.".