Прокуратура требует отремонтировать историческое здание на Полтавском Шляхе
Прокуратура обратилась в суд с требованием привести в надлежащее состояние объект культурного наследия стоимостью около 155 млн грн в Харькове.
Речь идет о нежилом здании по улице Полтавский Шлях, который находится на балансе Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Согласно информации департамента градостроительства и архитектуры ХОВА, на указанную памятку с учебным заведением заключался охранный договор в 2006 году, срок действия которого истек еще в 2011 году», — добавили правоохранители.
С указанного времени здание ни дня не использовалось в образовательных целях, поскольку находится в запущенном состоянии и нуждается в ремонте. Капремонт здесь не проводился с 1957 года: в конструкциях здания возникли трещины, есть дефекты в кровле и перекрытиях, отметили в прокуратуре.
«Следует отметить, что бездействие по этой достопримечательности с каждым годом ухудшает ее состояние из-за действия природных факторов, приводит к увеличению как количества и объема работ, так и их общей стоимости, а также может повлечь за собой полное разрушение и невозможность восстановления достопримечательности» , – рассказали в прокуратуре.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием обязать учебное заведение заключить охранный договор и привести памятку культурного наследия в надлежащее состояние путем проведения ремонтных работ.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура обратилась в суд с требованием привести в надлежащее состояние объект культурного наследия стоимостью около 155 млн грн в Харькове.".