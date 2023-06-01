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Прокуратура вимагає відремонтувати історичну будівлю на Полтавському Шляху

Суспільство 13:16   01.06.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура вимагає відремонтувати історичну будівлю на Полтавському Шляху Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура звернулася до суду з вимогою привести у належний стан об‘єкт культурної спадщини вартістю майже 155 млн грн у Харкові.

Йдеться про нежитлову будівлю по вулиці Полтавський Шлях, що знаходиться на балансі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Згідно з інформацією департаменту містобудування та архітектури ХОВА, на зазначену пам’ятку з навчальним закладом укладався охоронний договір у 2006 році, термін дії якого скінчився ще у 2011 році. Звернень щодо його пролонгації від балансоутримувача не надходило», – додали правоохоронці.

З вказаного часу будівля жодного дня не використовувалася в освітніх цілях, оскільки перебуває у занедбаному стані та потребує ремонту. Капремонт тут не проводився з 1957 року: у конструкціях будівлі виникли тріщини, є дефекти в покрівлі і перекриттях, зазначили в прокуратурі.

«Слід зазначити, що бездіяльність щодо цієї пам’ятки з кожним роком погіршує її стан через дію природних чинників, призводить до збільшення як кількості та обсягу робіт, так і їх загальної вартості, а також може спричинити повне руйнування та неможливість відновлення пам’ятки», – розповіли в прокуратурі.

Через це прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати навчальний заклад укласти охоронний договір та привести пам‘ятку культурної спадщини у належний стан шляхом проведення ремонтних робіт.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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Прокуратура вимагає відремонтувати історичну будівлю на Полтавському Шляху

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура звернулася до суду з вимогою привести у належний стан об‘єкт культурної спадщини вартістю майже 155 млн грн у Харкові.".