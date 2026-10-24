Вибух зранку в Харкові: Терехов повідомив, що сталося

У Харкові ранок 24 жовтня розпочався з “прильоту” – реактивний безпілотник атакував один із районів міста.

“Ворог ударив бойовим дроном по Індустріальному району. Наслідки уточнюємо”, – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибух у місті чули близько 08:19 ранку. Перед цим Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про рух у бік міста російських реактивних БпЛА.

Нагадаємо, вранці в Харкові стався збій у подачі електрики, через що виникли проблеми в роботі метро та наземного електротранспорту. Причиною стала атака РФ на об’єкти об’єднаної енергосистеми України. За даними Харківобленерго, станом на 06:33 ранку додаткові обмеження в електропостачанні зняли, для споживачів діятимуть погодинні графіки. Рух транспорту також уже відновлюють, більшість маршрутів увійшли в графік, але деякі зміни зберігаються.