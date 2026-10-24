У Криму та Ростові блекаут, Тольятті в диму: як провели ніч українські БпЛА

Уранці 24 жовтня OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ опублікували кадри заводу “Тольяттікаучук”, що палає в російському Тольятті. З Криму тим часом повідомляють про зникнення електрики.

“Щойно з окупованого Криму почали надходити повідомлення про повний блекаут. Місцеві гауляйтери, визнаючи, що відключення електроенергії стало наслідком “ворожої атаки”, розміщують на своїх ресурсах заспокійливі повідомлення: мовляв, невдовзі все “відновимо”, – написав 24 жовтня голова Медфа.

“У т. о. Криму стався масштабний блекаут. Сервіс NASA FIRMS фіксує пожежу в районі підстанції 500/220 кВ “Тамань” на Кубані. Вона передає електроенергію з півдня РФ до Криму. На півострові також є проблеми з інтернетом. У частині Ростова після вибухів також зникало світло“, – прокоментував волонтер і колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

Він також підтвердив інформацію про “прильоти” в російському Тольятті.

“Сили оборони уразили завод “Тольяттікаучук“ у Тольятті Самарської області. Підприємство виробляє синтетичні каучуки та нафтохімічну сировину. Його продукція критично важлива для виробництва компонентів для бронетехніки та авіації“, – зазначив Стерненко.

Відео: Exilenova+

Нагадаємо, раніше українські БпЛА вдарили по дослідницькому інституту у Тверській області, який виробляє компоненти палива “Децилін-М” для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу.