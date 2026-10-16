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Україна продовжила бити по НПЗ у РФ, вибухи були у Підмосков’ї та Володимирі

Події 09:40   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Україна продовжила бити по НПЗ у РФ, вибухи були у Підмосков’ї та Володимирі Фото: Exilenova+

Вночі 16 жовтня Росія пережила черговий масований обстріл. Зокрема, ЗСУ продовжили атакувати НПЗ, на місці “прильотів” – масштабна пожежа. Не спало й Підмосков’я, там сталися масштабні перебої у роботі аеропортів. Гучно було також і в інших регіонах РФ.

За інформацією волонтера та колишнього радника міноборони України Сергія Стерненка, СОУ другий день поспіль атакують нафтопереробний завод у Рязані. На місці “прильоту” – масштабна пожежа, яка вирувала всю ніч і триває досі.

Обстріл РФ 16 жовтня
Фото: Exilenova+

“Також багато вибухів було у Підмосков’ї – там вже тиждень значні перебої у роботі аеропортів. Владимір також був під атакою”, – зазначив Стерненко.

 

Відео: Exilenova+

Окрім цього, росіяни повідомляють про обстріл виробничо-складського об’єкта в Ростовській області.

Відео: Exilenova+

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гучно було також і в інших регіонах РФ.".