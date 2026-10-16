Україна продовжила бити по НПЗ у РФ, вибухи були у Підмосков’ї та Володимирі

Вночі 16 жовтня Росія пережила черговий масований обстріл. Зокрема, ЗСУ продовжили атакувати НПЗ, на місці “прильотів” – масштабна пожежа. Не спало й Підмосков’я, там сталися масштабні перебої у роботі аеропортів. Гучно було також і в інших регіонах РФ.

За інформацією волонтера та колишнього радника міноборони України Сергія Стерненка, СОУ другий день поспіль атакують нафтопереробний завод у Рязані. На місці “прильоту” – масштабна пожежа, яка вирувала всю ніч і триває досі.

“Також багато вибухів було у Підмосков’ї – там вже тиждень значні перебої у роботі аеропортів. Владимір також був під атакою”, – зазначив Стерненко.

Відео: Exilenova+

Окрім цього, росіяни повідомляють про обстріл виробничо-складського об’єкта в Ростовській області.

Відео: Exilenova+