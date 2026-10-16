Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире

Мир 09:40   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире Фото: Exilenova+

Ночью 16 октября Россия пережила очередной массированный обстрел. В частности, ВСУ продолжили атаковать НПЗ, на месте «прилетов» – масштабный пожар. Не спало и Подмосковье, там произошло масштабные перебои в работе аэропортов. Громко было также и в других регионах РФ.

По информации, волонтера и бывшего советника минобороны Украины Сергея Стерненко, СОУ второй день подряд атакуют нефтеперерабатывающий завод в Рязани. На месте «прилета» – масштабный пожар, который бушевал всю ночь и продолжается до сих пор.

Обстрел РФ 16 октября
Фото: Exilenova+

«Также много взрывов было в Подмосковье – там уже на неделю значительные перебои в работе аэропортов. Владимир тоже был под атакой», – отметил Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

Кроме этого, россияне сообщают об обстреле производственно-складского объекта в Ростовской области.

Видео: Exilenova+

Читайте также: Крым омывается океаном, Зеленский не хочет договариваться: Трамп дал интервью

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 16 октября: бои в регионе, удар по городу
Новости Харькова — главное 16 октября: бои в регионе, удар по городу
16.10.2026, 09:47
Отрезать Киев, Харьков и Одессу от воды, света и тепла хочет РФ – NYT
Отрезать Киев, Харьков и Одессу от воды, света и тепла хочет РФ – NYT
15.10.2026, 23:05
Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
15.10.2026, 21:08
В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов
В «ХПИ» выбрали нового ректора: кто получил более 61% голосов
15.10.2026, 14:18
Сегодня 16 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 октября 2026: какой праздник и день в истории
16.10.2026, 06:00
РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые
РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые
16.10.2026, 10:00

Новости по теме:

16.10.2026
РФ обстреливает Харьков утром 16 октября: есть погибшие и раненые
16.10.2026
Крым омывается океаном, Зеленский не хочет договариваться: Трамп дал интервью
16.10.2026
Сутки на Харьковщине: БпЛА практически не били, пострадала 105-летняя женщина
15.10.2026
Атака продолжалась полчаса: россияне били КАБами по Изюму, трое пострадавших
14.10.2026
Обстреляно транспортное предприятие в Дергачах: пострадали пять человек (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Громко было также и в других регионах РФ.".