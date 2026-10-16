Украина продолжила бить по НПЗ в РФ, взрывы были в Подмосковье и Владимире

Ночью 16 октября Россия пережила очередной массированный обстрел. В частности, ВСУ продолжили атаковать НПЗ, на месте «прилетов» – масштабный пожар. Не спало и Подмосковье, там произошло масштабные перебои в работе аэропортов. Громко было также и в других регионах РФ.

По информации, волонтера и бывшего советника минобороны Украины Сергея Стерненко, СОУ второй день подряд атакуют нефтеперерабатывающий завод в Рязани. На месте «прилета» – масштабный пожар, который бушевал всю ночь и продолжается до сих пор.

«Также много взрывов было в Подмосковье – там уже на неделю значительные перебои в работе аэропортов. Владимир тоже был под атакой», – отметил Стерненко.

Видео: Exilenova+

Кроме этого, россияне сообщают об обстреле производственно-складского объекта в Ростовской области.

Видео: Exilenova+