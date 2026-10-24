В Крыму и Ростове блэкаут, Тольятти в дыму: как провели ночь украинские БпЛА

Утром 24 октября OSINT-аналитики проекта Exilenova+ опубликовали кадры горящего завода «Тольяттикаучук» в российском Тольятти. Из Крыма тем временем сообщают об исчезновении электричества.

«Только что из оккупированного Крыма начали поступать сообщения о полном блэкауте. Местные гауляйтеры, признавая, что отключение электроэнергии стало следствием «вражеской атаки», размещают на своих ресурсах успокаивающие сообщения: мол, скоро все «восстановится», — написал 24 октября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«В т. о. Крыму произошел масштабный блэкаут. Сервис NASA FIRMS фиксирует пожар в районе подстанции 500/220 кВ «Тамань» на Кубани. Она передает электроэнергию с юга РФ в Крым. На полуострове также есть проблемы с интернетом. В части Ростова после взрывов также исчезал свет», — прокомментировал волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

Он также подтвердил информацию о «прилетах» в российском Тольятти.

«Силы обороны поразили завод «Тольяттикаучук» в Тольятти Самарской области. Предприятие производит синтетические каучуки и нефтехимическое сырье. Его продукция критически важна для производства комплектующих для бронетехники и авиации», — отметил Стерненко.

Видео: Exilenova+

Напомним, ранее украинские БпЛА ударили по исследовательскому институту в Тверской области, который производит компоненты топлива «Децилин-М» для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

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