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Шесть БпЛА атакували село на Харьковщине: есть погибшие (фото)

Происшествия 06:59   21.08.2026
Оксана Горун
Шесть БпЛА атакували село на Харьковщине: есть погибшие (фото)

Шесть российских беспилотников ночью ударили по селу Лебяжье в Чугуевском районе. Погибли две женщины, еще две ранены. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что тела двух погибших извлекли из-под завалов.

«В результате массированного удара погибли 73-летняя и 66-летняя женщины. Также получили ранения 41-летняя и 73-летняя женщина. Медики оказали всю необходимую помощь», – написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

обстрел села Лебяжье в Чугуевском районе Харьковской области

Горели пять частных жилых домов, уничтожены еще три и повреждены 20. Следом Синегубов проинформировал: из-под завалов разрушенных домов в Лебяжьем спасатели деблокировали тела двух погибших.

«Подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы на местах попаданий. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление оккупантов, на местах также дежурят бригады экстренной медицинской помощи. Как всегда, должны убедиться, что больше никто не нуждается в помощи», — отметил начальник ХОВА.

обстрел села Лебяжье в Чугуевском районе Харьковской области 2

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 06:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть российских беспилотников ночью ударили по селу Лебяжье в Чугуевском районе. Погибли две женщины, еще две ранены ".