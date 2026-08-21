Шість БпЛА атакували село на Харківщині: є загиблі (фото)

Шість російських безпілотників уночі вдарили по селу Леб’яже в Чугуївському районі. Загинули дві жінки, ще двоє поранені. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тіла двох загиблих витягли з-під завалів.

“Внаслідок масованого удару загинули 73-річна та 66-річна жінки. Також отримали поранення 41-річна та 73-річна жінки. Медики надали всю необхідну допомогу”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Горіли п’ять приватних житлових будинків, знищені ще три та пошкоджені 20. Слідом Синєгубов поінформував: з-під завалів зруйнованих будинків у Леб’яжому рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

“Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин окупантів, на місцях також чергують бригади екстреної медичної допомоги. Як завжди, маємо переконатися, що більше ніхто не потребує допомоги”, – зазначив начальник ХОВА.