Live

Шість БпЛА атакували село на Харківщині: є загиблі (фото)

Події 06:59   21.08.2026
Оксана Горун
Шість БпЛА атакували село на Харківщині: є загиблі (фото)

Шість російських безпілотників уночі вдарили по селу Леб’яже в Чугуївському районі. Загинули дві жінки, ще двоє поранені. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що тіла двох загиблих витягли з-під завалів.

“Внаслідок масованого удару загинули 73-річна та 66-річна жінки. Також отримали поранення 41-річна та 73-річна жінки. Медики надали всю необхідну допомогу”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

обстріл села Леб'яжого у Чугуївському районі Харківської області

Горіли п’ять приватних житлових будинків, знищені ще три та пошкоджені 20. Слідом Синєгубов поінформував: з-під завалів зруйнованих будинків у Леб’яжому рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

“Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин окупантів, на місцях також чергують бригади екстреної медичної допомоги. Як завжди, маємо переконатися, що більше ніхто не потребує допомоги”, – зазначив начальник ХОВА.

обстріл села Леб'язьке у Чугуївському районі Харківської області 2

Читайте також: «Треба боятися»: Сапронов про FPV, П’ятихатки та сітку на Харківському шосе

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі у Леб’яжому, “приліт” у Дергачах
Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі у Леб’яжому, “приліт” у Дергачах
21.08.2026, 07:12
“Треба боятися”: Сапронов про FPV, П’ятихатки та сітку на Харківському шосе
“Треба боятися”: Сапронов про FPV, П’ятихатки та сітку на Харківському шосе
20.08.2026, 21:40
Сьогодні 21 серпня 2026: який день в історії
Сьогодні 21 серпня 2026: який день в історії
21.08.2026, 06:00
Обшуки у військових частинах та фейк про втечу полонених — підсумки 20 серпня
Обшуки у військових частинах та фейк про втечу полонених — підсумки 20 серпня
20.08.2026, 23:00
Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину
Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину
20.08.2026, 17:27
Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня
Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня
20.08.2026, 20:31

Новини за темою:

21.08.2026
Новини Харкова – головне 21 серпня: загиблі у Леб’яжому, “приліт” у Дергачах
20.08.2026
Обшуки у військових частинах та фейк про втечу полонених — підсумки 20 серпня
20.08.2026
“Треба боятися”: Сапронов про FPV, П’ятихатки та сітку на Харківському шосе
20.08.2026
Спека посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 21 серпня
20.08.2026
Ні на метр за три місяці: командир TERRA про ситуацію навколо Борової (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Шість БпЛА атакували село на Харківщині: є загиблі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 06:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість російських безпілотників уночі вдарили по селу Леб’яже в Чугуївському районі. Загинули дві жінки, ще двоє поранені".