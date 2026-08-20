“Треба боятися”: Сапронов про FPV, П’ятихатки та сітку на Харківському шосе

На Харківському шосе, що сполучає П’ятихатки з рештою міста, антидронова сітка може з’явитися вже в перші тижні вересня. Такою неофіційною інформацією поділився з МГ «Об’єктив» бізнесмен, волонтер та власник комплексу Superior Golf & SPA Resort у П’ятихатках Юрій Сапронов.

«На Харківському шосе сітка буде, – відповів Сапронов. – Я думаю, що її встановлять у перші тижні вересня. Нею уже займаються, проведено тендери, наскільки я знаю. Я не влада, не чиновник, не депутат, але знаю, що буде вона. Це також буде якась допомога, безумовно. Тому що ось ці 3,5 км Харківського шосе — звісно, ​​їх не можна пролітати на швидкості 200 км/год. Саме там були втрати, саме там гинули мирні люди в машинах».

При цьому бізнесмен наголосив, що сітка знизить ризики, але не стане повною гарантією безпеки, тому головним фактором залишається обережність водіїв та мешканців.

«На мій погляд, на істину не претендую, але будь-який прибамбас, який можливий, він підсилює безпеку. Але не треба тішити себе ілюзіями. Я теж їжджу до П’ятихаток і по окружній, не тільки намагаюся їхати під сітками, а в мене лежить помпова рушниця на торпеді, лежить сіткомет, стоїть “Чуйка-3”. І я також боюся, як і всі. Я думаю, що, звичайно, сітки допоможуть, але це не панацея. Все одно головне – це обережність. Ми, харків’яни, дуже безтурботні. Ми надто звикли до всього цього постійного воя сирен, до постійних розривів. Не можна звикати до цього. Треба боятися, треба бути обережним, обережним, берегти себе, берегти близьких та оточуючих», — закликав волонтер.

Відповідаючи на питання щодо ситуації в самих П’ятихатках на тлі атак FPV-дронів, що почастішали, бізнесмен зазначив, що масового виїзду мешканців не спостерігав.

«Люди живуть, особливо мікрорайон БАМ та старі П’ятихатки, людей багато. За великим рахунком, людям нікуди їхати. Тим, кому було куди їхати, вони поїхали», — резюмував Сапронов.

Нагадаємо, в інтерв’ю радіо «Хартія» начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що Харків захищатимуть не лише антидроновими сітками. Вони невдовзі мають з’явитися на північних околицях, зокрема на Харківському шосе, що веде до П’ятихаток. У планах — мобільні вогневі групи, які полюватимуть саме на FPV. Але головний проєкт, на який зараз покладають надії, — експериментальний купол від дронів на оптоволокні. Його розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія». Подібні технології захисту застосовують на фронті, і вони вже довели свою ефективність. У Харкові купол протестують на окремій ділянці території. Якщо спрацює — поширюватимуть далі.

Раніше Синєгубов запевняв, що визначення ролей ХОВА та міськради щодо встановлення антидронових сіток у Харкові ніяк не загальмує процес і не вплине на оперативність прийняття рішень. На питання, хто має закривати дороги у Харкові сітками, мер Ігор Терехов відповідав, що місто не може самостійно приймати ці рішення без військових.