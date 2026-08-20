«Надо бояться»: Сапронов об FPV, Пятихатках и сетке на Харьковском шоссе

На Харьковском шоссе, соединяющем Пятихатки с остальной частью города, антидроновая сетка может появиться уже в первые недели сентября. Такой неофициальной информацией поделился с МГ «Объектив» бизнесмен, волонтер и владелец комплекса Superior Golf & SPA Resort в Пятихатках Юрий Сапронов.

«На Харьковском шоссе сетка будет, — ответил Сапронов. — Я думаю, что ее поставят в первые недели сентября. Ей уже занимаются, проведены тендеры, насколько я знаю. Я не власть, не чиновник, не депутат, но знаю — будет она. Это тоже будет какая-то помощь, безусловно. Потому что вот эти 3,5 км Харьковского шоссе — конечно, их нельзя пролетать на скорости 200 км/ч… Именно там были потери, именно там гибли мирные люди в машинах».

При этом бизнесмен подчеркнул, что сетка снизит риски, но не станет полной гарантией безопасности, поэтому главным фактором остается осторожность водителей и жителей.

«На мой взгляд, на истину не претендую, но любой прибамбас, который возможен, он безопасность усиливает. Но не надо тешить себя иллюзиями. Я тоже езжу в Пятихатки и по окружной, не только стараюсь ехать под сетками, а у меня лежит помповое ружье на торпеде, лежит сеткомет, стоит «Чуйка-3». И я тоже боюсь, как и все. Я думаю, что, конечно же, сетки помогут, но это не панацея. Все равно главное — это осторожность. Мы, харьковчане, очень беспечны. Мы слишком привыкли ко всему этому постоянному вою сирен, к постоянным разрывам. Нельзя к этому привыкать. Надо бояться, надо быть аккуратным, осторожным, беречь себя, беречь близких, окружающих», — призвал волонтер.

Отвечая на вопрос о ситуации в самих Пятихатках на фоне участившихся атак FPV-дронов, бизнесмен отметил, что массового выезда жителей не наблюдал.

«Люди живут, особенно микрорайон БАМ и старые Пятихатки, людей много. По большому счету людям некуда ехать. Тем, кому куда было ехать, они уехали», — резюмировал Сапронов.

Напомним, в интервью радио «Хартия» начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что Харьков будут защищать не только антидроновыми сетками. Они вскоре должны появиться на северных окраинах, в частности на Харьковском шоссе, ведущем в район Пятихатки. В планах — мобильные огневые группы, которые будут охотиться именно на FPV. Но главный проект, на который сейчас возлагают надежды — экспериментальный купол от дронов на оптоволокне. Его разрабатывают совместно со 2-м корпусом НГУ «Хартия». Подобные технологии защиты применяют на фронте — и они уже доказали свою эффективность. В Харькове купол испытают на отдельном участке территории. Если сработает — будут распространять дальше.

Ранее Синегубов заверял, что определение ролей ХОВА и горсовета в установке антидроновых сеток в Харькове никак не затормозит процесс и не повлияет на оперативность принятия решений. На вопрос, кто должен закрывать дороги в Харькове сетками, мэр Игорь Терехов отвечал, что город не может самостоятельно принимать эти решения без военных.