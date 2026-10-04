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460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды

Общество 19:22   04.10.2026
Оксана Горун
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды Российские танки утонули в Северском Донце в Харьковской области, 2022 год. Фото: Валерий Залужный/Telegram

О «беспрецедентных вызовах для обеспечения населения водой» заявил начальник Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук в комментарии Еспресо.

«Военные действия, вызванные вооруженной агрессией Российской Федерации, продолжающиеся с 2014 года существенно повлияли на состояние водных ресурсов востока Украины, прежде всего суббассейна реки Северский Донец — основного источника водоснабжения для региона. Около 50% площади водосбора и 460 км русла реки находятся на временно оккупированных территориях. Это фактически разрушило установившуюся систему интегрированного управления водными ресурсами и создало беспрецедентные вызовы для обеспечения населения водой, экологической безопасности и устойчивого развития региона», – сказал Трофанчук.

Наиболее критические последствия военных действий — это повреждение плотин Печенежского и Оскольского водохранилищ, которые являются руслогенерирующими для Северского Донца. Также происходит загрязнение воды в реке — из-за разрывов боеприпасов, разлива горюче-смазочных материалов, загрязнения прибрежных территорий и затопления военной техники. Наиболее существенно последствия всего этого для качества воды ощущаются ниже по течению реки — на юге Харьковской области, а также — Донбассе. Специалисты оценивают последствия боевых действий для Донца, мониторя реки бассейна Казенного Торца — их истоки находятся на временно оккупированных территориях и там, где идут бои. В воде этих речек фиксируют превышение гигиенических нормативов биохимического и химического потребления кислорода в 1,4 – 1,6 раза. Это означает, что в воде много органических и неорганических загрязнений, которые активно окисляются.

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При этом, по данным государственного мониторинга в 2026 году в районах питьевых водозаборов Северского Донца в Харьковской области концентрации физико-химических показателей и металлов не превышают гигиенических нормативов, кроме биохимического и химического. В Донецкой области ситуация существенно хуже: там уже есть повышенные концентрации в воде азота и нефтепродуктов. А  в пунктах мониторинга, из которых питьевое водоснабжение не осуществляется, — превышение норм свинца до 1,1 раза и кадмия до 1,2 раза.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2026 в 19:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «беспрецедентных вызовах для обеспечения населения водой» заявил начальник Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук в комментарии Еспресо".