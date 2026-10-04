460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды

О «беспрецедентных вызовах для обеспечения населения водой» заявил начальник Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук в комментарии Еспресо.

«Военные действия, вызванные вооруженной агрессией Российской Федерации, продолжающиеся с 2014 года существенно повлияли на состояние водных ресурсов востока Украины, прежде всего суббассейна реки Северский Донец — основного источника водоснабжения для региона. Около 50% площади водосбора и 460 км русла реки находятся на временно оккупированных территориях. Это фактически разрушило установившуюся систему интегрированного управления водными ресурсами и создало беспрецедентные вызовы для обеспечения населения водой, экологической безопасности и устойчивого развития региона», – сказал Трофанчук.

Наиболее критические последствия военных действий — это повреждение плотин Печенежского и Оскольского водохранилищ, которые являются руслогенерирующими для Северского Донца. Также происходит загрязнение воды в реке — из-за разрывов боеприпасов, разлива горюче-смазочных материалов, загрязнения прибрежных территорий и затопления военной техники. Наиболее существенно последствия всего этого для качества воды ощущаются ниже по течению реки — на юге Харьковской области, а также — Донбассе. Специалисты оценивают последствия боевых действий для Донца, мониторя реки бассейна Казенного Торца — их истоки находятся на временно оккупированных территориях и там, где идут бои. В воде этих речек фиксируют превышение гигиенических нормативов биохимического и химического потребления кислорода в 1,4 – 1,6 раза. Это означает, что в воде много органических и неорганических загрязнений, которые активно окисляются.

При этом, по данным государственного мониторинга в 2026 году в районах питьевых водозаборов Северского Донца в Харьковской области концентрации физико-химических показателей и металлов не превышают гигиенических нормативов, кроме биохимического и химического. В Донецкой области ситуация существенно хуже: там уже есть повышенные концентрации в воде азота и нефтепродуктов. А в пунктах мониторинга, из которых питьевое водоснабжение не осуществляется, — превышение норм свинца до 1,1 раза и кадмия до 1,2 раза.