Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам
Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней исследовали пробы воды из популярных источников города.
«За 3 месяца 2026 года в Харьковской области по санитарно-химическим показателям исследовано 179 проб воды из источников, из которых 40,2% не отвечали требованиям. В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативов по показателям общей жесткости, мутности, цветности, содержанию нитратов, железа, сухого остатка. По микробиологическим показателям исследовано 140 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 19,3% проб не соответствовали нормативам», — говорится в сообщении.
В частности, в Харькове, по данным специалистов, исследовали восемь проб воды из восьми каптажей природных источников (Саржин яр, Манжосов яр, «Петренки», «Алексеевская балка», по ул. Минераловодской, 11, ул. Владислава Зубенко, 25, ул. Бучмы и за жилым домом №64 по ул. Семена Кузнеца).
Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности нашли в воде четырех источников: «Петрёнки», Саржин Яр, из источников по ул. Минераловодской, 11 и по ул. Бучмы.
«По санитарно-химическим показателям вода из этих источников отвечала нормативным требованиям», — уточнили эпидемиологи.
Они напомнили, что вода из колодцев и природных источников, даже если она имеет приятный вкус, может быть опасна для здоровья. Подземные воды, которые их питают, не защищены должным образом от попадания химических и биологических загрязнителей.
Чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями, перед употреблением следует обязательно кипятить. В то же время, следует помнить, что при наличии токсичных веществ вода остается опасной даже после термической обработки.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, источники, новости Харькова, эпидемиолог;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 15:25;