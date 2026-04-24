Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам

Специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней исследовали пробы воды из популярных источников города.

«За 3 месяца 2026 года в Харьковской области по санитарно-химическим показателям исследовано 179 проб воды из источников, из которых 40,2% не отвечали требованиям. В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативов по показателям общей жесткости, мутности, цветности, содержанию нитратов, железа, сухого остатка. По микробиологическим показателям исследовано 140 проб воды из колодцев и каптажей источников, из них 19,3% проб не соответствовали нормативам», — говорится в сообщении.

В частности, в Харькове, по данным специалистов, исследовали восемь проб воды из восьми каптажей природных источников (Саржин яр, Манжосов яр, «Петренки», «Алексеевская балка», по ул. Минераловодской, 11, ул. Владислава Зубенко, 25, ул. Бучмы и за жилым домом №64 по ул. Семена Кузнеца).

Отклонения от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям эпидемической безопасности нашли в воде четырех источников: «Петрёнки», Саржин Яр, из источников по ул. Минераловодской, 11 и по ул. Бучмы.

«По санитарно-химическим показателям вода из этих источников отвечала нормативным требованиям», — уточнили эпидемиологи.

Они напомнили, что вода из колодцев и природных источников, даже если она имеет приятный вкус, может быть опасна для здоровья. Подземные воды, которые их питают, не защищены должным образом от попадания химических и биологических загрязнителей.

Чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями, перед употреблением следует обязательно кипятить. В то же время, следует помнить, что при наличии токсичных веществ вода остается опасной даже после термической обработки.