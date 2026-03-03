Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что спасатели устраняли последствия затоплений домов, хозпостроек и придомовых территорий в Изюме, Васищево, Пересечном, Козиевке и Шелестово.
«Для откачивания воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также местные пожарные команды и коммунальные службы территориальных громад», – добавили пожарные.
Чтобы обезопасить свой дом и имущество, спасатели советуют заранее позаботьтесь о следующих мерах:
- Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
- Проверьте исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток.
- Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
- При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
- При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.
