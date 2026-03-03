Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что спасатели устраняли последствия затоплений домов, хозпостроек и придомовых территорий в Изюме, Васищево, Пересечном, Козиевке и Шелестово.

«Для откачивания воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также местные пожарные команды и коммунальные службы территориальных громад», – добавили пожарные.

Чтобы обезопасить свой дом и имущество, спасатели советуют заранее позаботьтесь о следующих мерах: