Live

Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине

Происшествия 09:59   03.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что спасатели устраняли последствия затоплений домов, хозпостроек и придомовых территорий в Изюме, Васищево, Пересечном, Козиевке и Шелестово.

Затопление на Харьковщине 3 марта

«Для откачивания воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также местные пожарные команды и коммунальные службы территориальных громад», – добавили пожарные.

Затопление на Харьковщине 3 марта

Чтобы обезопасить свой дом и имущество, спасатели советуют заранее позаботьтесь о следующих мерах:

  • Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
  • Проверьте исправность водоотводных труб и дождеприемных решеток.
  • Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
  • При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
  • При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.

Читайте также: Два пожара бушевали в Чугуевском районе из-за обстрелов – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
Новости Харькова – главное 3 марта: «прилет» в городе, атаки РФ
03.03.2026, 08:53
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 марта 2026: какой праздник и день в истории
03.03.2026, 06:00
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
Сегодня утром по Харькову вновь ударил беспилотник – Терехов
03.03.2026, 07:10
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026, 15:28
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
03.03.2026, 09:59

Новости по теме:

17.02.2026
Когда появится вода в городе Харьковской области, рассказал Зеленский
17.02.2026
ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз
14.02.2026
Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели 📷
14.02.2026
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
26.01.2026
Какого качества вода течет из кранов харьковчан — данные мониторинга


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 09:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что спасатели устраняли последствия затоплений домов, хозпостроек и придомовых территорий в Изюме,".