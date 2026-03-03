Два пожара бушевали в Чугуевском районе из-за обстрелов – ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток у спасателей было 48 оперативных выездов. 13 из них – на ликвидацию пожаров.

Два возгорания начались из-за российских обстрелов в Чугуевском районе.

«В результате обстрелов произошли два пожара дачных домов. В селе Федоровка на площади 40 квадратных метров и в селе Песчаное на площади 80 квадратных метров. Днем вражеский ударный дрон попал в балкон жилой девятиэтажки в Шевченковском районе Харькова. Пожара не было. Зафиксировано повреждение остекления окон и балконов. Пострадали два человека, из них один ребенок», – уточнили спасатели.

Кроме того, в селе Малая Даниловка Харьковского района произошел бытовой пожар. Как оказалось, загорелась летняя кухня на площади 20 квадратных метров. На месте происшествия сотрудники ГСЧС нашли тело мужчины 1959 года рождения.

Читайте также: За сутки на Харьковщине Генштаб зафиксировал одно боестолкновение