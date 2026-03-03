Дві пожежі вирували у Чугуївському районі через обстріли – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом минулої доби у рятувальників було 48 оперативних виїздів. 13 із них – на ліквідацію пожеж.

Два загоряння почалися через російські обстріли в Чугуївському районі.

“Внаслідок обстрілів сталися дві пожежі дачних будинків. У селі Федорівка на площі 40 квадратних метрів та у селі Піщане на площі 80 квадратних метрів. Вдень ворожий ударний дрон влучив у балкон житлової дев’ятиповерхівки у Шевченківському районі Харкова. Пожежі не було. Зафіксовано пошкодження скління вікон та балконів. Постраждали двоє людей, з них одна дитина”, – уточнили рятувальники.

Крім того, у селі Мала Данилівка Харківського району сталася побутова пожежа. Як виявилося, спалахнула літня кухня на площі 20 квадратних метрів. На місці події співробітники ДСНС знайшли тіло чоловіка 1959 року народження.