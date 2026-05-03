Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
Протягом минулої доби співробітники ДСНС виїжджали гасити 34 пожежі на Харківщині. При цьому 20 із них – почалися через обстріли РФ.
Загоряння після обстрілів вирували у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Берестинському районах області, а також у Харкові.
Через удари по Харкову та області напередодні вранці виникли вісім пожеж – палали заправки, а також трава та лісова підстилка.
“Вдень російські безпілотники знову атакували Харків. Під ударами опинилися житлові квартали та автозаправні станції у різних районах міста. У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС виникли пожежі. Горіли газові ємності та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також зазнали пошкоджень будівлі та обладнання ще двох автозаправних станцій, транспортні засоби та житлові будинки. За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали пʼять осіб”, – зазначили у ДСНС.
Також вдень росіяни вдарили по селищу Пісочин. Там спалахнула одноповерхова будівля на площі 600 квадратних метрів. У Богодухові після “прильотів” палало підприємство та поштове відділення.
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 08:40;