Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю
У Харківській облпрокуратурі написали, що 1 травня росіяни обстріляли три АЗС, інформація про “приліт” по ще одній – перевіряється.
Ще одна заправка опинилася під ударом у Харківській області.
За попередніми даними правоохоронців, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.
Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.
Також вибухи пролунали вранці й у Чугуєві. Мер Галина Мінаєва уточнила: удари прийшлися по АЗС. Внаслідок «прильоту» почалася пожежа. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу знищена одна з будівель АЗС та кілька автомобілів, написала Мінаєва.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака РФ, обстріл, приліт, прокуратура, Харків, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 10:08;