Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю

Події 10:08   01.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській облпрокуратурі написали, що 1 травня росіяни обстріляли три АЗС, інформація про “приліт” по ще одній – перевіряється. 

Ще одна заправка опинилася під ударом у Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.

Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

Також вибухи пролунали вранці й у Чугуєві. Мер Галина Мінаєва уточнила: удари прийшлися по АЗС. Внаслідок «прильоту» почалася пожежа. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу знищена одна з будівель АЗС та кілька автомобілів, написала Мінаєва.

Читайте також: Понад 60 безпілотників атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю
Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю
01.05.2026, 10:08
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 10:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна