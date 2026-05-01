У Чугуєві – “прильоти”: є руйнування, почалася пожежа

Вибухи в Чугуєві пролунали вранці 1 травня близько 08:00.

Мер Галина Мінаєва уточнила: удари прийшлися по АЗС. Внаслідок “прильоту” почалася пожежа.

“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу знищено одну з будівель АЗС та декілька автомобілів”, – написала Мінаєва.

Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони також атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.