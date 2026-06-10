Сьогодні 10 червня 2026: яке свято та день в історії

10 червня 2003 року NASA відправило в космос перший марсохід – “Spirit”. У 1943-му запатентували кулькову ручку. У 1940-му Італія оголосила війну Франції та Великій Британії, вступивши таким чином у Другу світову. У 1907-му представили спосіб друку кольорових фотографій. У цей день в різні роки померли український поет Олег Ольжич, король і завойовник Александр Македонський та імператор Священної Римської Імперії Фрідріх I Барбаросса.

Свята та пам’ятні дати 10 червня

10 червня у світі – Всесвітній день ремісництва та Міжнародний день геральдики.

Також сьогодні: Всесвітній день модерну, День кулькової ручки.

10 червня в історії

10 (за деякими джерелами 11) червня 323 року до нашої ери несподівано помер 32-річний “цар Азії” – один із найвідоміших полководців та завойовників Александр Македонський. Докладніше.

10 червня 1190 року під час Третього Хрестового походу загинув, потонувши в річці Салеф, імператор Священної Римської імперії Фрідріх I Гогенштауфен (відоміший на італійське прізвисько Барбаросса). Докладніше.

10 червня 1907 року знамениті “батьки кінематографа” брати Люм’єри презентували ще один винахід – спосіб друку кольорових фотографій. Докладніше.

10 червня 1940 року фашистська Італія оголосила війну Франції та Великій Британії. Докладніше.

10 червня 1943 року Ласло Біро запатентував кулькову ручку. Докладніше.

10 червня 1944 року в концтаборі Заксенгаузен закатували українського поета та археолога Олега Ольжича (Кандибу) – сина письменника Олександра Олеся. Ольжичу було 36 років. Докладніше.

10 червня 2003 року з мису Канаверал запустили ракету-носій з марсоходом «Spirit» на борту. Це стало початком історичної місії NASA Mars Exploration Rover (MER). Вона передбачала детальне дослідження Марса двома марсоходами-близнюками: Spirit та Opportunity. Вони стартували із Землі з різницею майже в місяць: Spirit – 10 червня, Opportunity – 7 липня. До Червоної планети апарати долетіли в січні 2004 року та здійснили посадку в різних районах Марса.

“Ровери мали приземлитися в місцях на протилежних сторонах Марса, які, здавалося, в минулому перебували під впливом рідкої води. Spirit приземлився в кратері Гусєва, можливо, колишньому озері в гігантському ударному кратері. Opportunity приземлився на плато Меридіана – місце, де мінеральні поклади свідчать про те, що Марс мав вологу історію”, – пояснюють на сайті NASA.

До кінця своєї місії Spirit подолав відстань 7,7 км, Opportunity став справжнім “марафонцем”, пройшовши 45,16 км по поверхні Марсу. Обидва марсоходи значно перевищили запланований час своєї експлуатації. Проте Spirit усе ж “прожив” менше за свого близнюка. У травні 2009 року марсохід застряг у піщаній дюні. Спроби його вивести звідти не дали результатів. Тож ще деякий час NASA використовувало його як стаціонарну платформу. Останній зв’язок Spirit із Землею був 22 березня 2010 року.

Церковне свято 10 червня

10 червня вшановують пам’ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 10 червня немає вітру, то буде багатий врожай.

Якщо дуже жарко, то грудень буде морозним.

Якщо після дощу з’явилася веселка, то найближчими днями погода буде гарною.

Що не можна робити 10 червня

Не можна працювати в полі опівдні та спати в полі.

Батькам не можна кричати на дітей.

Краще не пускати додому незнайомих людей.