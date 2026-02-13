Сьогодні 13 лютого 2026: яке свято та день в історії

13 лютого – Всесвітній день радіо. У цей день 2019 року NASA офіційно завершило місію марсохода “Opportunity”. У 1913-му Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю. У 1898-му сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. У 1895-му брати Люм’єри запатентували “синематограф” – апарат, який був і кінокамерою, і пристроєм для трансляції знятого відео. У 1843-му народився поет Микола Вербицький – автор перших рядків Гімну України. У 1542 році стратили п’яту дружину короля Англії Генріха VIII Катерину Говард.

Свята та пам’ятні дати 13 лютого

13 лютого – Всесвітній день радіо.

Друга п’ятниця лютого – це Міжнародний зимовий день “На роботу на велосипеді”.

Також сьогодні: Міжнародний день шаурми, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива, День подруг (він такий не єдиний на рік, цей прив’язаний до Дня святого Валентина), День інтернет-друзів, Міжнародний день любові до себе (або ж прийняття себе).

13 лютого в історії

13 лютого 1542 року стратили п’яту дружину короля Англії Генріха VIII Катерину Говард. Докладніше.

13 лютого 1843 року народився поет Микола Вербицький, відомий як автор перших рядків тексту Гімну України. Докладніше.

13 лютого 1895 року брати Луї та Огюст Люм’єри запатентували “синематограф” – свій технічний пристрій, що одночасно є кінокамерою та засобом відтворення відео. Докладніше.

13 лютого 1898 року сталася перша у світі ДТП зі смертельним наслідком. Докладніше.

13 лютого 1913 року Далай-лама XIII проголосив незалежність Тибету від Китаю. Докладніше.

13 лютого 1992 року Уганда визнала незалежність України.

13 лютого 2019 року NASA офіційно завершило місію марсохода “Opportunity”. Він протягом 15 років вивчав Червону Планету (стартував із землі 7 липня 2003 року, а “примарсився” 25 січня 2004-го).

<br />

“Марсохід NASA “Opportunity” був однією з найуспішніших і найдовших міжпланетних місій”, – підкреслюють на сайті NASA.

У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США навели перелік ключових фактів про марсохід та його досягнення:

“Opportunity” та його близнюку “Spirit” доручили вивчати місця на Марсі, де будь-коли могли бути сприятливі умови для життя. Opportunity знайшов докази того, що колись на Марсі могло існувати мікробне життя.

“Opportunity” перевищив тривалість свого життя у 60 разів і подолав понад 45 кілометрів, доки не досяг свого останнього місця відпочинку на Марсі – Долини Наполегливості.

“Opportunity” втратив зв’язок із Землею після того, як у червні 2018 року його місцеперебування накрила сильна пилова буря, що охопила весь Марс.

13 лютого 2019 року фахівці NASA зробили останню спробу встановити зв’язок з марсоходом, після чого визнали, що його місія завершена.

Церковне свято

13 лютого християни вшановують пам’ять преподобних Мартиніана, Зої та Фотинії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 лютого розкричалися синички, весна буде ранньою та теплою.

Якщо день прохолодний та похмурий, весна прийде нескоро та буде прохолодною.

Що не можна робити 13 лютого

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна міняти зачіску.

Не можна проводити вечір на самоті.