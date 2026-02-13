Сегодня 13 февраля 2026: какой праздник и день в истории

13 февраля – Всемирный день радио. В этот день 2019 года NASA официально завершило миссию марсохода «Opportunity». В 1913-м Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая. В 1898-м произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. В 1895-м братья Люмьер запатентовали «синематограф» — аппарат, который был и кинокамерой, и устройством для трансляции снятого видео. В 1843-м родился поэт Николай Вербицкий – автор первых строк Гимна Украины. В 1542-м казнили пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард.

Праздники и памятные даты 13 февраля

13 февраля – Всемирный день радио.

Вторая пятница февраля – это Международный зимний день «На работу на велосипеде».

Также сегодня: Международный день шаурмы, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива, День подруг (он такой не единственный в году, этот привязан ко Дню святого Валентина), День интернет-друзей, Международный день любви к себе (или принятия себя).

13 февраля в истории

13 февраля 1542 года казнили пятую жену короля Англии Генриха VIII Екатерину Говард. Подробнее.

13 февраля 1843 года родился поэт Николай Вербицкий, известный как автор первых строк текста Гимна Украины. Подробнее.

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали «синематограф» — свое техническое устройство, одновременно являющееся кинокамерой и средством воспроизведения видео. Подробнее.

13 февраля 1898 года произошло первое в мире ДТП со смертельным исходом. Подробнее.

13 февраля 1913 года Далай-лама XIII провозгласил независимость Тибета от Китая. Подробнее.

13 февраля 1992 года Уганда признала независимость Украины.

13 февраля 2019 года NASA официально завершило миссию марсохода «Opportunity». Он в течение 15 лет изучал Красную Планету (стартовал с земли 7 июля 2003 года, а «примарсился» 25 января 2004-го).

<br />

«Марсоход NASA «Opportunity» был одной из самых успешных и длительных межпланетных миссий», — подчеркивают на сайте NASA.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США привели перечень ключевых фактов о марсоходе и его достижениях:

«Opportunity» и его близнецу «Spirit» поручили изучать места на Марсе, где когда-либо могли быть благоприятные условия для жизни. Opportunity нашел доказательства того, что когда-то на Марсе могла существовать микробная жизнь.

«Opportunity» превысил продолжительность своей жизни в 60 раз и преодолел более 45 километров, пока не достиг своего последнего места отдыха на Марсе – Долины Настойчивости.

«Opportunity» потерял связь с Землей после того, как в июне 2018 года его местонахождение накрыла сильная пылевая буря, охватившая весь Марс.

13 февраля 2019 года специалисты NASA предприняли последнюю попытку установить связь с марсоходом, после чего признали, что его миссия завершена.

Церковный праздник

13 февраля христиане чтят память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 февраля раскричались синички, весна будет ранней и теплой.

Если день прохладный и пасмурный, весна придет нескоро и будет прохладной.

Что нельзя делать 13 февраля

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя менять прическу.

Нельзя проводить вечер в одиночестве.