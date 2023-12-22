Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Скопление звезд в форме рождественской елки зафиксировало NASA (видео)

Мир 14:35   22.12.2023
Оксана Якушко
Скопление звезд в форме рождественской елки зафиксировало NASA (видео)

Скопление NGC 2264, также известное как «Скопление рождественской елки», расположено в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, сообщает NASA.

Новое изображение NGC 2264 показывает форму космического дерева с сиянием звездных огней. NGC 2264 – это скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет в нашем Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли. В скоплении NGC 2264 есть звезды меньше и больше Солнца: некоторые менее 1/10 массы Солнца, другие достигают 7 солнечных масс.

Это новое изображение похоже на рождественскую елку за счет выбора цвета и вращения. Синие и белые огни — это молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи, обнаруженные обсерваторией НАСА «Чандра».

Молодые звезды нестабильны и подвергаются сильным вспышкам в рентгеновских лучах и другим типам изменений. Вариации, наблюдаемые «Чандрой» и другими телескопами, связаны с активностью магнитных полей, в том числе со вспышками, подобными тем, что происходят на Солнце, но гораздо более мощными. А также с горячими точками и темными областями на поверхности звезд, которые появляются и исчезают из поля зрения по мере вращения звезд.

Читайте также: Единственный на Земле. Ученые ищут первый метеорит из другой Солнечной системы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
Завтра в Харькове закроют станцию метро, пустят автобус: подробности
22.12.2023, 13:20
Главные новости Харькова 22 декабря: СБУ идентифицировала преступников из РФ
Главные новости Харькова 22 декабря: СБУ идентифицировала преступников из РФ
22.12.2023, 15:07
«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года
«Относимся серьезно» — Синегубов о планах РФ захватить Харьков до 2026 года
22.12.2023, 12:13
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
22.12.2023, 11:20
Миллион FPV-дронов для ВСУ – реально. Но нужно ли и какие — ВВС
Миллион FPV-дронов для ВСУ – реально. Но нужно ли и какие — ВВС
22.12.2023, 15:27

Новости по теме:

07:41
Корабль SpaceX Маска доставил в космос эксперимент школьников из Харькова
19:57
Марсоход снял на видео движение облаков на Красной планете (фото)
16:12
Над Атлантикой движется огромное облако пыли из пустыни Сахара
21:31
Извержение подводного вулкана, за которым последовало цунами, было в сотни раз мощнее атомной бомбы (фото)
09:37
NASA запустило в космос мощнейший телескоп «Джеймс Уэбб» (фото, видео)

Вы читали новость: «Скопление звезд в форме рождественской елки зафиксировало NASA (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 14:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скопление NGC 2264, также известное как «Скопление рождественской елки», расположено в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, сообщает NASA.".