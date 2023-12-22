Скопление звезд в форме рождественской елки зафиксировало NASA (видео)
Скопление NGC 2264, также известное как «Скопление рождественской елки», расположено в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, сообщает NASA.
Новое изображение NGC 2264 показывает форму космического дерева с сиянием звездных огней. NGC 2264 – это скопление молодых звезд возрастом от одного до пяти миллионов лет в нашем Млечном Пути на расстоянии около 2500 световых лет от Земли. В скоплении NGC 2264 есть звезды меньше и больше Солнца: некоторые менее 1/10 массы Солнца, другие достигают 7 солнечных масс.
Это новое изображение похоже на рождественскую елку за счет выбора цвета и вращения. Синие и белые огни — это молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи, обнаруженные обсерваторией НАСА «Чандра».
Молодые звезды нестабильны и подвергаются сильным вспышкам в рентгеновских лучах и другим типам изменений. Вариации, наблюдаемые «Чандрой» и другими телескопами, связаны с активностью магнитных полей, в том числе со вспышками, подобными тем, что происходят на Солнце, но гораздо более мощными. А также с горячими точками и темными областями на поверхности звезд, которые появляются и исчезают из поля зрения по мере вращения звезд.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: NASA, галактика, звезды, млечный путь, рождественская елка, телескоп;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скопление NGC 2264, также известное как «Скопление рождественской елки», расположено в нашей галактике Млечный Путь на расстоянии около 2500 световых лет от Земли, сообщает NASA.".