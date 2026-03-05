Смотрите вверх: что можно увидеть в небе в марте, сообщил Музей астрономии ХНУ

Ученые-астрономы Харьковского университета им. Каразина анонсировали главные космические события марта. Уже скоро ищите в небе Венеру и Сатурн, а после — Меркурий и Марс.

«Первый месяц весны встречает нас приятными космическими достопримечательностями. 8 марта небосклон приветствует нас второй, после Земли, «женской» планетой – Венерой», — отметили в Музее астрономии ХНУ.

Предложения астрономов о том, зачем стоит рассматривать небо в ближайший месяц следующие: