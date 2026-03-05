Live

Смотрите вверх: что можно увидеть в небе в марте, сообщил Музей астрономии ХНУ

Общество 12:50   05.03.2026
Оксана Горун
Смотрите вверх: что можно увидеть в небе в марте, сообщил Музей астрономии ХНУ Иллюстрация создана ИИ

Ученые-астрономы Харьковского университета им. Каразина анонсировали главные космические события марта. Уже скоро ищите в небе  Венеру и Сатурн, а после — Меркурий и Марс.

«Первый месяц весны встречает нас приятными космическими достопримечательностями. 8 марта небосклон приветствует нас второй, после Земли, «женской» планетой – Венерой», — отметили в Музее астрономии ХНУ.

Предложения астрономов о том, зачем стоит рассматривать небо в ближайший месяц следующие:

  • 8 марта, после того, как Солнце скроется за горизонтом, ищите на западе Венеру рядом с Сатурном;
  • 17-18 марта интересны для тех, кто встает до рассвета: примерно за 60 минут до восхода Солнца на юго-востоке можно будет наблюдать Луну, Меркурий и Марс, которые выстроятся в линию;
  • 19 марта с неба «пропадет» Луна — спутник спрячется между Землей и Солнем. Это идеальное время, чтобы наблюдать за звездами, ведь свет от Луны на «перебивает» их свечение;
  • 20 марта «новорожденный» месяц появится в небе рядом с Венерой. Наступит весеннее равноденствие — наконец-то день будет становиться длиннее, чем ночь.

Автор: Оксана Горун
