Смотрите вверх: что можно увидеть в небе в марте, сообщил Музей астрономии ХНУ
Иллюстрация создана ИИ
Ученые-астрономы Харьковского университета им. Каразина анонсировали главные космические события марта. Уже скоро ищите в небе Венеру и Сатурн, а после — Меркурий и Марс.
«Первый месяц весны встречает нас приятными космическими достопримечательностями. 8 марта небосклон приветствует нас второй, после Земли, «женской» планетой – Венерой», — отметили в Музее астрономии ХНУ.
Предложения астрономов о том, зачем стоит рассматривать небо в ближайший месяц следующие:
- 8 марта, после того, как Солнце скроется за горизонтом, ищите на западе Венеру рядом с Сатурном;
- 17-18 марта интересны для тех, кто встает до рассвета: примерно за 60 минут до восхода Солнца на юго-востоке можно будет наблюдать Луну, Меркурий и Марс, которые выстроятся в линию;
- 19 марта с неба «пропадет» Луна — спутник спрячется между Землей и Солнем. Это идеальное время, чтобы наблюдать за звездами, ведь свет от Луны на «перебивает» их свечение;
- 20 марта «новорожденный» месяц появится в небе рядом с Венерой. Наступит весеннее равноденствие — наконец-то день будет становиться длиннее, чем ночь.
5 марта 2026 в 12:50