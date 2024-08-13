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Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)

Общество 07:36   13.08.2024
Елена Нагорная
Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео) Фото: Елена Нагорная

Пик самого зрелищного метеорного потока года Персеиды в ночь на 13 августа совпал с не менее зрелищным, хоть уже и не столь редким для Украины явлением — полярным сиянием.

Наиболее ярким небесное шоу было в области созвездия Большой медведицы, где можно было наблюдать и падающие «звёзды», и розовые переливы полярного сияния.

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Фото: Елена Нагорная

Видео: Елена Нагорная

Видео: Елена Нагорная

Метеорный поток Персеиды образуется в результате ежегодного прохождения Земли через шлейф частиц от хвоста кометы Свифта-Таттла. При попадании в атмосферу частицы сгорают, образуя «звездный дождь». Радиант метеорного потока расположен в созвездии Персея, в честь которого и носит название. Интенсивность звездопада будет постепенно спадать до 24 августа.

Видео: Елена Нагорная

Видео: Елена Нагорная

Видео: Елена Нагорная

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пик самого зрелищного метеорного потока года Персеиды в ночь на 13 августа совпал с не менее зрелищным, хоть уже и не столь редким для Украины явлением — полярным сиянием.".