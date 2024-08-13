Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)
Пик самого зрелищного метеорного потока года Персеиды в ночь на 13 августа совпал с не менее зрелищным, хоть уже и не столь редким для Украины явлением — полярным сиянием.
Наиболее ярким небесное шоу было в области созвездия Большой медведицы, где можно было наблюдать и падающие «звёзды», и розовые переливы полярного сияния.
Видео: Елена Нагорная
Видео: Елена Нагорная
Метеорный поток Персеиды образуется в результате ежегодного прохождения Земли через шлейф частиц от хвоста кометы Свифта-Таттла. При попадании в атмосферу частицы сгорают, образуя «звездный дождь». Радиант метеорного потока расположен в созвездии Персея, в честь которого и носит название. Интенсивность звездопада будет постепенно спадать до 24 августа.
Видео: Елена Нагорная
Видео: Елена Нагорная
Видео: Елена Нагорная
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: звездопад, звезды, зрелище, ночь, Персеида, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 07:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пик самого зрелищного метеорного потока года Персеиды в ночь на 13 августа совпал с не менее зрелищным, хоть уже и не столь редким для Украины явлением — полярным сиянием.".