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Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)

Суспільство 07:36   13.08.2024
Олена Нагорна
Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео) Фото: Олена Нагорна

Пік найвидовищного метеорного потоку року Персеїди в ніч на 13 серпня збігся з не менш видовищним, хоч уже й не таким рідкісним для України явищем – полярним сяйвом.

Найбільш яскравим небесне шоу було в області сузір’я Великої ведмедиці, де можна було спостерігати і падаючі “зірки”, і рожеві переливи полярного сяйва.

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Фото: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

Метеорний потік Персеїди утворюється внаслідок щорічного проходження Землі через шлейф частинок хвоста комети Свіфта-Таттла. При попаданні в атмосферу частки згорають, утворюючи “зоряний дощ”. Радіант метеорного потоку розташований у сузір’ї Персея, на честь якого і має назву. Інтенсивність зорепаду поступово спадатиме до 24 серпня.

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пік найвидовищного метеорного потоку року Персеїди в ніч на 13 серпня збігся з не менш видовищним, хоч уже й не таким рідкісним для України явищем – полярним сяйвом.".