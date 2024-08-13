Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)
Пік найвидовищного метеорного потоку року Персеїди в ніч на 13 серпня збігся з не менш видовищним, хоч уже й не таким рідкісним для України явищем – полярним сяйвом.
Найбільш яскравим небесне шоу було в області сузір’я Великої ведмедиці, де можна було спостерігати і падаючі “зірки”, і рожеві переливи полярного сяйва.
Відео: Олена Нагорна
Відео: Олена Нагорна
Метеорний потік Персеїди утворюється внаслідок щорічного проходження Землі через шлейф частинок хвоста комети Свіфта-Таттла. При попаданні в атмосферу частки згорають, утворюючи “зоряний дощ”. Радіант метеорного потоку розташований у сузір’ї Персея, на честь якого і має назву. Інтенсивність зорепаду поступово спадатиме до 24 серпня.
Відео: Олена Нагорна
Відео: Олена Нагорна
Відео: Олена Нагорна
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: звездопад, звезды, зрелище, ночь, Персеида, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 07:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пік найвидовищного метеорного потоку року Персеїди в ніч на 13 серпня збігся з не менш видовищним, хоч уже й не таким рідкісним для України явищем – полярним сяйвом.".