Полярне сяйво та Персеїди спостерігали вночі у Харкові (фото, видео)

Пік найвидовищного метеорного потоку року Персеїди в ніч на 13 серпня збігся з не менш видовищним, хоч уже й не таким рідкісним для України явищем – полярним сяйвом.

Найбільш яскравим небесне шоу було в області сузір’я Великої ведмедиці, де можна було спостерігати і падаючі “зірки”, і рожеві переливи полярного сяйва.

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

Метеорний потік Персеїди утворюється внаслідок щорічного проходження Землі через шлейф частинок хвоста комети Свіфта-Таттла. При попаданні в атмосферу частки згорають, утворюючи “зоряний дощ”. Радіант метеорного потоку розташований у сузір’ї Персея, на честь якого і має назву. Інтенсивність зорепаду поступово спадатиме до 24 серпня.

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна

Відео: Олена Нагорна