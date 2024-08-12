Сьогодні – пік зорепаду Персеїди: астроном із Харкова дав поради спостерігачам
Пік метеорного потоку Персеїди цього року припадає на ночі проти 12 та 13 серпня. Кількість “зірок”, що падають, може сягнути сотні на годину.
“Щорічне небесне шоу – Персеїди. Максимум обіцяють на 12 серпня. У цьому році молодий Місяць сховається під обрій після десятої години вечора 12 серпня“, – пише у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.
Для спостереження метеорних потоків не потрібні якісь прилади, пояснює астроном, — важливі умови та безхмарне небо. Дивитися слід на схід і північ небосхилу, але не чітко на область сузір’я Персея, оскільки ближче до радіанта можна побачити переважно короткі метеори. Також не варто виглядати “зірку” над горизонтом, де перешкодами можуть стати хмари, пил та дим в атмосфері.
“Не розводьте вогонь і не вмикайте яскравий ліхтар. Смартфон на мінімальній яскравості й краще взагалі мінімізувати користування пристроями з екранами. Яскраве світло засліпить вас і ви не зможете побачити більшу частину метеорів. Очі вночі поступово пристосовуються до темряви. Краще взяти із собою ліхтарик із червоним світлом — він набагато краще підходить для темного часу доби й не сліпить очі”, – радить Кажанов.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пік метеорного потоку Персеїди цього року припадає на ночі проти 12 та 13 серпня. Кількість “зірок”, що падають, може сягнути сотні на годину.".