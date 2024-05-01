Не “приліт”: астроном розповів, що вночі над Харковом бачили метеор (відео)
Близько 1:15 1 травня у небі над багатьма областями України, зокрема й над Харківщиною, бачили яскраві спалахи. Вони не пов’язані з бойовими діями, це було падіння боліда – великого метеора.
Про це розповів у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.
Він пояснив, що спалахи були спричинені входженням в атмосферу метеора, розмір якого, за попередніми оцінками, може сягати від 0,5 до кількох метрів. Також є велика ймовірність, що його залишки могли впасти на землю.
“Політ цього “суперболіда” супроводжувався спалахами, можна було помітити різницю в кольорі його сліду. Яскравість була така, що об’єкти на землі відкидали тіні“, – зазначив Кажанов.
Відео: PashaXVI
Усім, хто став свідком цього явища та пам’ятає деталі, астроном рекомендує залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації. Це допоможе визначити траєкторію руху метеора.
Читайте також: Полярне сяйво знову можна було спостерігати у Харкові (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: астероид, астроном, болид, вспышка, кажанов, метеор, метеорит, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Не “приліт”: астроном розповів, що вночі над Харковом бачили метеор (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:15 1 травня у небі над багатьма областями України, зокрема й над Харківщиною, бачили яскраві спалахи".