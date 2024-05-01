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Не “приліт”: астроном розповів, що вночі над Харковом бачили метеор (відео)

Суспільство 18:57   01.05.2024
Олена Нагорна
Не “приліт”: астроном розповів, що вночі над Харковом бачили метеор (відео)

Близько 1:15 1 травня у небі над багатьма областями України, зокрема й над Харківщиною, бачили яскраві спалахи. Вони не пов’язані з бойовими діями, це було падіння боліда – великого метеора.

Про це розповів у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Він пояснив, що спалахи були спричинені входженням в атмосферу метеора, розмір якого, за попередніми оцінками, може сягати від 0,5 до кількох метрів. Також є велика ймовірність, що його залишки могли впасти на землю.

Політ цього “суперболіда” супроводжувався спалахами, можна було помітити різницю в кольорі його сліду. Яскравість була така, що об’єкти на землі відкидали тіні“, – зазначив Кажанов.

Відео: PashaXVI

Усім, хто став свідком цього явища та пам’ятає деталі, астроном рекомендує залишити звіт на сайті Міжнародної метеорної організації. Це допоможе визначити траєкторію руху метеора.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:15 1 травня у небі над багатьма областями України, зокрема й над Харківщиною, бачили яскраві спалахи".