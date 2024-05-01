Не «прилет»: астроном рассказал, что ночью над Харьковом видели метеор (видео)

Около 1:15 1 мая в небе над многими областями Украины, в том числе и над Харьковщиной, видели яркие вспышки. Они не связаны с боевыми действиями, это было падение болида — большого метеора.

Об этом рассказал в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Он пояснил, что вспышки были вызваны вхождением в атмосферу метеора, размер которого, по предварительным оценкам, может достигать от 0,5 до нескольких метров. Также есть большая вероятность, что его остатки могли упасть на землю.

«Полет этого «суперболида» сопровождался вспышками, можно было заметить разницу в цвете его следа. Яркость была такая, что объекты на земле отбрасывали тени», — отметил Кажанов.

Видео: PashaXVI

Всем, кто стал свидетелем этого явления и помнит детали, астроном рекомендует оставить отчет на сайте Международной метеорной организации. Это поможет определить траекторию движения метеора.