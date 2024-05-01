Не «прилет»: астроном рассказал, что ночью над Харьковом видели метеор (видео)
Около 1:15 1 мая в небе над многими областями Украины, в том числе и над Харьковщиной, видели яркие вспышки. Они не связаны с боевыми действиями, это было падение болида — большого метеора.
Об этом рассказал в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.
Он пояснил, что вспышки были вызваны вхождением в атмосферу метеора, размер которого, по предварительным оценкам, может достигать от 0,5 до нескольких метров. Также есть большая вероятность, что его остатки могли упасть на землю.
«Полет этого «суперболида» сопровождался вспышками, можно было заметить разницу в цвете его следа. Яркость была такая, что объекты на земле отбрасывали тени», — отметил Кажанов.
Видео: PashaXVI
Всем, кто стал свидетелем этого явления и помнит детали, астроном рекомендует оставить отчет на сайте Международной метеорной организации. Это поможет определить траекторию движения метеора.
Читайте также: Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: астероид, астроном, болид, вспышка, кажанов, метеор, метеорит, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не «прилет»: астроном рассказал, что ночью над Харьковом видели метеор (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:15 1 мая в небе над многими областями Украины, в том числе и над Харьковщиной, видели яркие вспышки".