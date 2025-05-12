Цветочную Луну заметили ночью над Харьковом: когда можно увидеть во всей красе

Ночью в Харькове было светло почти как днем. Это все из-за яркой Луны. Почему ее называют цветочной, рассказал астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«Луна что сегодня, что в следующем месяце не будет отличаться цветом, не расцветет. Так сложилось в народе, что многие майское полнолуние называют Цветочным. «Цветочная полная Луна»… Вы можете попробовать сделать фотографии, или нарисовать картины, на которых будет сиять Луна над цветами, цветущими деревьями», — предложил Кажанов.

По его информации, максимальной фазы полнолуние достигнет сегодня, 12 мая, в 19:56 по киевскому времени.

«В этом году Цветочное полнолуние приходится на 12.05. Луна будет находиться в созвездии Весов. Кстати, будет наблюдаться микролуна. Ибо спутник будет от Земли чуть дальше на своей орбите, чем обычно. В небе он будет немного меньшего размера, но не в два и не в 10 раз меньше. Это регулярное явление и не является чем-то необычным», — пояснил лектор Харьковского планетария.