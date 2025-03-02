«НЛО» или «Око Саурона»: астроном объяснил, что за свет видели над Харьковом

Яркая полоса, которую наблюдали в небе над Харьковом и областью вечером 1 марта, с большой вероятностью была световым столбом, рассказал в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

В Telegram-каналах явление называли странным сиянием и шутили про НЛО и Око Саурона.

«Это оптический эффект, возникающий из-за отражения света от ледяных кристаллов в атмосфере, — пояснил Кажанов. — Обычно такие атмосферные феномены наблюдаются над источниками света, которые находятся на земле — фонари и прожекторы, пожары и прочее. Такие явления часто наблюдаются в морозную погоду, при особых атмосферных условиях (давление, влажность, температура). В воздухе образуются ледяные кристаллы, которые отражают свет, создавая эффект вертикального свечения».

При этом он отметил, что это явление не является уникальным, максимум редким.

«Почти каждый год у нас в Харькове и области и в целом в Украине подобное периодически наблюдается. Просто не все замечают, потому что это обычно происходит ночью и может наблюдаться непродолжительное время. Уникальным и впечатляющим это явление в первую очередь является для тех, кто еще не видел подобного в жизни», — добавил Кажанов.