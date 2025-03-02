“НЛО” чи “Око Саурона”: астроном пояснив, що за світло бачили над Харковом

Яскрава смуга, яку спостерігали у небі над Харковом та областю ввечері 1 березня, з великою ймовірністю була світловим стовпом, розповів у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

У телеграм-каналах явище називали дивним сяйвом і жартували про НЛО та Око Саурона.

“Це оптичний ефект, що виникає через відбиття світла від крижаних кристалів в атмосфері, – пояснив Кажанов. – Зазвичай такі атмосферні феномени спостерігаються над джерелами світла, які знаходяться на землі – ліхтарі та прожектори, пожежі та інше. Такі явища часто спостерігаються в морозну погоду, за особливих атмосферних умов (тиск, вологість, температура). У повітрі утворюються крижані кристали, що відбивають світло, створюючи ефект вертикального світіння”.

При цьому він відзначив, що це явище не є унікальним, максимум рідкісним.

“Майже щороку у нас в Харкові та області та загалом в Україні подібне періодично спостерігається. Просто не всі помічають, бо це зазвичай відбувається вночі й може спостерігатись нетривалий час. Унікальним і вражаючим це явище в першу чергу є для тих, хто ще не бачив подібного у житті”, – додав Кажанов.