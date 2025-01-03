Зіркове небо здивує: харківський астроном про унікальні явища 2025 року
Астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов розповів у себе на Facebook, які незвичайні природні явища вдасться побачити у 2025 році.
Вже 4 січня на небі з’явиться молодий Місяць поряд із Сатурном. У січні та лютому неозброєним оком люди зможуть побачити чотири планети, а ось із потужним біноклем чи телескопом вдасться розгледіти ще й Уран із Нептуном.
“Вже в найближчі вечори нас чекають дві цікаві астрономічні події: 10-го січня планета Венера опиниться у найбільшій східній елонгації, відійшовши від Сонця на 47°, а 16-го Марс перебуватиме у протистоянні. Цей час є оптимальним для спостереження “червоної планети” протягом усієї ночі, спостережень через телескоп. Ще одна максимальна елонгація Венери, цього разу вже західна, чекає на нас 1 червня, тому весняно-літнє небо буде прикрашене яскравою “Ранковою зорею“, – написав Кажанов.
7 вересня українці зможуть спостерігати за місячним затемненням. “Кривавий Місяць” також з’явиться в країнах Азії, на сході Африки та на заході Австралії.
“Сонячна активність в цьому році також буде на високому рівні. Це означає, що залишається вірогідність нових яскравих полярних сяйв, а також SAR – Stable Auroral Red Аrcs (червоні полярні дуги). Згадаємо і про Меркурій. Цю планету не легко знайти в небі, хоча і можливо. Особливо якщо є простий бінокль чи підзорна труба. 8 березня буде найкраща за рік вечірня видимість Меркурія (найбільша західна елонгація), а 19 серпня та 7 грудня стануть найбільш вдалими для ранкових спостережень найближчої до Сонця планети“, – додав астроном.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов розповів у себе на Facebook, які незвичайні природні явища вдасться побачити у 2025 році.".