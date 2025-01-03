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Звездное небо удивит: харьковский астроном об уникальных явлениях 2025 года

Мир 20:15   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Звездное небо удивит: харьковский астроном об уникальных явлениях 2025 года Фото: Владимир Кажанов/Facebook

Астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов рассказал у себя на Facebook, какие необычные природные явления удастся увидеть в 2025 году.

Уже 4 января на небе появится молодая Луна рядом с Сатурном. А в январе и феврале невооруженным глазом люди смогут увидеть четыре планеты, а вот с мощным биноклем или телескопом удастся рассмотреть еще и Уран с Нептуном.

«Уже в ближайшие вечера нас ждут два интересных астрономических события: 10 января планета Венера окажется в самой восточной элонгации, отойдя от Солнца на 47°, а 16 Марс будет находиться в противостоянии. Это время является оптимальным для наблюдения «красной планеты» в течение всей ночи наблюдений через телескоп. Еще одна максимальная элонгация Венеры, на этот раз уже западная, ждет нас 1 июня, поэтому весенне-летнее небо будет украшено яркой «Утренней звездой», – написал Кажанов.

Фото: Владимир Кажанов/Facebook

7 сентября украинцы смогут наблюдать за лунным затмением. «Кровавая Луна» также появится в странах Азии, на востоке Африки и на западе Австралии.

«Солнечная активность в этом году тоже будет на высоком уровне. Это означает, что остается вероятность новых ярких полярных сияний, а также SAR – Stable Auroral Red Аrcs (красные полярные дуги). Упомянем и о Меркурии. Эту планету нелегко обнаружить в небе, хотя и возможно. Особенно, если есть простой бинокль или подзорная труба. 8 марта будет лучшая за год вечерняя видимость Меркурия (наибольшая западная элонгация), а 19 августа и 7 декабря станут наиболее удачными для утренних наблюдений ближайшей к Солнцу планеты», – добавил астроном.

Фото: Владимир Кажанов/Facebook

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов рассказал у себя на Facebook, какие необычные природные явления удастся увидеть в 2025 году.".