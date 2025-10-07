Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

«Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября

Общество 13:41   07.10.2025
Виктория Яковенко
«Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября Фото: Владимир Кажанов

На Харьковщине сегодня, 7 октября, можно будет увидеть Суперлуние. Об этом сообщил астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов, передает «Музей Астрономии».

«Не пропустите! Суперлуние в небе можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Поднимается на востоке сразу после того, как солнышко прячется на западе под горизонт. Почему луна будет немного больше в небе и ярче, чем обычно? Потому, что орбита луны, ее движение вокруг земли не круг, а эллипс. И потому он бывает к нам ближе, бывает дальше. В народе это называют Суперлуние, а сейчас осенью это еще месяц урожая», — рассказал Кажанов.

Он уточнил, что месяц может казаться на 30% ярче и на 12-14% больше обычного.

«Найдите заранее место, где есть обзор на восточную часть горизонта, чтобы не мешали высокие деревья и дома. В телескоп детали лучше видно, когда луна выше в небе, через несколько часов после его восхода над горизонтом», — отметил Кажанов.

В 2025 году Суперлуние можно будет увидеть также 5 ноября и 4 декабря, отметил астроном.

Видео: «Музей Астрономии»

Читайте также: Новый планетарий скоро откроют в Харькове и готовят «невиданный» телескоп

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
07.10.2025, 12:15
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
Новости Харькова — главное за 7 октября: продвижение РФ, что со светом
07.10.2025, 13:45
Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории
07.10.2025, 06:00
Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)
Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)
07.10.2025, 09:34
«Сроки называть не можем» – Синегубов о том, когда харьковчанам вернут свет
«Сроки называть не можем» – Синегубов о том, когда харьковчанам вернут свет
07.10.2025, 11:40
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
07.10.2025, 14:15

Новости по теме:

13.08.2025
Почему в Харькове больше не наблюдают северные сияния, объяснил астроном 📹
08.08.2025
Звездопад Персеиды: когда смотреть харьковчанам и как снять на смартфон 📹
26.06.2025
Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью
03.01.2025
Звездное небо удивит: харьковский астроном об уникальных явлениях 2025 года
20.08.2024
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сегодня, 7 октября, можно будет увидеть Суперлуние. Об этом сообщил астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов, передает «Музей Астрономии».".