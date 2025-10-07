«Не пропустите!»: Суперлуние можно будет увидеть на Харьковщине 7 октября
На Харьковщине сегодня, 7 октября, можно будет увидеть Суперлуние. Об этом сообщил астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов, передает «Музей Астрономии».
«Не пропустите! Суперлуние в небе можно будет увидеть даже невооруженным глазом. Поднимается на востоке сразу после того, как солнышко прячется на западе под горизонт. Почему луна будет немного больше в небе и ярче, чем обычно? Потому, что орбита луны, ее движение вокруг земли не круг, а эллипс. И потому он бывает к нам ближе, бывает дальше. В народе это называют Суперлуние, а сейчас осенью это еще месяц урожая», — рассказал Кажанов.
Он уточнил, что месяц может казаться на 30% ярче и на 12-14% больше обычного.
«Найдите заранее место, где есть обзор на восточную часть горизонта, чтобы не мешали высокие деревья и дома. В телескоп детали лучше видно, когда луна выше в небе, через несколько часов после его восхода над горизонтом», — отметил Кажанов.
В 2025 году Суперлуние можно будет увидеть также 5 ноября и 4 декабря, отметил астроном.
Видео: «Музей Астрономии»
Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 13:41
