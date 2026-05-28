Тишина обманчива: Терехов предупредил о постоянной угрозе для Харькова (видео)

Записано 17:56   28.05.2026
В течение этой недели в Харькове фиксировали «прилеты» БпЛА по Немышлянскому и Новобаварскому районам. В результате этих ударов никто не пострадал, и непосредственно 28 мая обстрелов не было, однако общая ситуация в городе остается напряженной, отметил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Постоянные угрозы сохраняются. Нужно быть очень осторожными, прислушиваться к воздушным тревогам, которые, к сожалению, звучат практически круглосуточно в Харькове», — призвал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, военные РФ постоянно держат город под прицелом и активно применяют тактику повторных ударов.

«Сегодня враг использует тактику повторных ударов, двойных ударов, и страдают люди, которые приезжают на помощь другим. И был такой ужасный случай, когда после первого попадания по почтовому отделению на помощь приехали наши спасатели и оказались под повторным обстрелом», — отметил Терехов.

Мэр напомнил, что перед этим — за неделю с 18 по 24 мая — РФ нанесла по Харькову 20 ударов. Тогда под обстрелами были Салтовский, Новобаварский, Киевский, Немышлянский и Холодногорский районы. В результате тех атак пять человек получили ранения, а один мужчина (водитель автомобиля на окружной дороге) погиб.

Точные итоги по масштабам разрушений жилого фонда и инфраструктуры за май городские власти подведут уже в начале июня.

Автор: Елена Нагорная
