Новая философия: Терехов в Баку презентовал проекты восстановления Харькова

Записано 18:32   28.05.2026
Елена Нагорная
Харьковская делегация на Всемирном урбанистическом форуме (World Urban Forum) в Баку презентовала международным партнерам и инвесторам проекты восстановления города, которые базируются на создании безопасного пространства, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

По его словам, война кардинально изменила подходы к градостроительству. Главный акцент в будущем восстановлении Харькова будут делать на безопасности людей.

«Сегодня приходится работать над тем, чтобы не просто восстанавливать, а создавать новую философию жизни. Сегодня невозможно строить жилые дома, просто восстанавливать без укрытий, без бомбоубежищ. Сегодня нужно сделать так, чтобы эти пространства были безопасными для пребывания людей. Кроме этого, строительство отдельное — это и детских садов под землей, и подземных школ», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что сейчас городские власти активно разрабатывают эти проекты, в частности по восстановлению Северной Салтовки, чтобы иметь четкий план действий сразу после окончания войны. На форуме эти наработки презентовали инвесторам, чтобы продемонстрировать открытость города и стимулировать их заходить в Украину уже сейчас.

Отдельно мэр поблагодарил Азербайджан за гуманитарную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения, а также отметил азербайджанскую диаспору, которая осталась в Харькове, создает рабочие места и помогает горожанам. Во время визита Терехов провел несколько переговоров с местными инвесторами относительно их будущей деятельности в Харькове.

В рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад международным партнерам также презентовали проекты развития энергетического сектора, жилищной политики и создания условий для возвращения украинцев из-за границы, что включает обеспечение их жильем, работой и социальной защитой.

