Партнерство ради будущего: как европейские регионы помогут Харьковщине

Мир 21:23   26.05.2026
Елена Нагорная
Харьковская область официально закрепила намерения о сотрудничестве с итальянским городом Пескара для восстановления разрушенной инфраструктуры и усиления устойчивости региона.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам IV Международного саммита городов и регионов «Партнерство. Устойчивость. Готовность».

По его словам, для Харьковщины, которая ежедневно страдает от российских обстрелов, такое международное взаимодействие имеет особое значение.

«Пока оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую и критическую инфраструктуру, мы укрепляем связи с международными партнерами, которые помогают восстанавливать регион и усиливать его устойчивость», — подчеркнул Синегубов.

