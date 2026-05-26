Партнерство ради будущего: как европейские регионы помогут Харьковщине
Фото: ХОВА
Харьковская область официально закрепила намерения о сотрудничестве с итальянским городом Пескара для восстановления разрушенной инфраструктуры и усиления устойчивости региона.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам IV Международного саммита городов и регионов «Партнерство. Устойчивость. Готовность».
По его словам, для Харьковщины, которая ежедневно страдает от российских обстрелов, такое международное взаимодействие имеет особое значение.
«Пока оккупанты целенаправленно уничтожают гражданскую и критическую инфраструктуру, мы укрепляем связи с международными партнерами, которые помогают восстанавливать регион и усиливать его устойчивость», — подчеркнул Синегубов.
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 21:23;