Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка

В Харькове проанализировали цены на цветы и букеты накануне праздничных мероприятий по случаю завершения учебного года.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, средняя стоимость роз составляет от 50 до 150 грн за штуку в зависимости от сорта и высоты цветка, хризантем – от 100 до 120 грн, альстромерий – от 50 до 70 грн, эустом – от 8 70 до 90 грн, пионов – от 100 до 160 грн.

Цветочные композиции в корзинах стоят от 500 грн, букеты – от 700 грн в зависимости от размера, количества и видов цветов.

«По сравнению с прошлым годом цены на цветочную продукцию выросли в среднем на 5-15%», — отметили в мэрии.

