Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка
В Харькове проанализировали цены на цветы и букеты накануне праздничных мероприятий по случаю завершения учебного года.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, средняя стоимость роз составляет от 50 до 150 грн за штуку в зависимости от сорта и высоты цветка, хризантем – от 100 до 120 грн, альстромерий – от 50 до 70 грн, эустом – от 8 70 до 90 грн, пионов – от 100 до 160 грн.
Цветочные композиции в корзинах стоят от 500 грн, букеты – от 700 грн в зависимости от размера, количества и видов цветов.
«По сравнению с прошлым годом цены на цветочную продукцию выросли в среднем на 5-15%», — отметили в мэрии.
Напомним, школьный вальс станцевали выпускники в центре прифронтового Харькова. Пока происходили репетиции. Среди тех, кто выполнял па на площади – 11-классники 85 лицея Харькова. Их выпускной вечер состоится в подземной школе. Но в танце под открытым небом не отказали. Репетицию проводили под наблюдением хореографа и одновременно снимали видео на память. С корреспонденткой «Объектива» выпускники поделились планами. В этом году из харьковских школ выпустятся восемь тысяч 11-классников, информировала директор департамента образования горсовета Ольга Деменко. Это почти на полтысячи больше, чем в прошлом.
• Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 14:14;