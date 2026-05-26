Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории

26.05.2026
Оксана Горун
26 мая 2014-го произошло первое сражение за Донецкий аэропорт. В 1967-м вышел альбом «The Beatles» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». В 1953-м произошло Норильское восстание политзаключенных, которое возглавляли украинцы. В 1940-м началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка. В 1868-м в США оправдали президента Эндрю Джексона по делу об импичменте. В 1648-м войско под руководством Богдана Хмельницкого победило поляков под Корсунем.

Праздники и памятные даты 26 мая

26 мая в мире – Всемирный день рыжих.

Также отмечают: Всемирный день Дракулы, Всемирный день Линди-Хапа (афро-американский парный танец).

26 мая в истории

26 мая 1648 года войско Богдана Хмельницкого совместно с крымскими татарами разгромило польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем. Подробнее.

26 мая 1868 года в США оправдали президента Эндрю Джонсона по делу об импичменте. Сенату не хватило одного голоса «за», чтобы набрать необходимые две трети голосов. Чтобы понять, чем так не угодил парламенту Джонсон, нужно представить контекст событий. Они проходили вскоре после завершения Гражданской войны в США. Эндрю Джонсон вступил в должность не после выборов, а после того, как убили его предшественника – Авраама Линкольна, ведь был в его администрации вице-президентом. Политическая борьба в эти времена в США была очень напряженной, а позиции противников – радикализированными, что понятно после длительных и тяжелых боевых действий, расколовших страну.

Эндрю Джонсон в этих событиях играл очень специфическую и непростую роль. В начале Гражданской войны он занимал должность сенатора от штата Теннесси. Штат присоединился к Конфедерации (Югу). А Джонсон стал единственным сенатором, оставшимся верным Союзу. За это Линкольн назначил его военным губернатором Теннесси в 1862 году. В 1864-м Линкольн выиграл выборы, а Джонсон стал вице-президентом.

Эндрю Джонсон. Фото: Мэттью Брэди. Источник: Andrew Johnson photo portrait head and shoulders, c1870-1880.jpg, Library of Congress, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7913396

При этом, выходец с Юга, он не разделял радикальных настроений политиков из штатов – победителей Гражданской войны. Это постепенно приводило ко все более глубокому конфликту с радикальными республиканцами в Конгрессе и Сенате. Став президентом, Джонсон реализовывал так называемую «политику реконструкции» для Юга. Она включала почти полную амнистию бывшим конфедератам, программу быстрого восстановления статуса южных штатов США, утверждение новых местных правительств (те принимали «черные кодексы», значительно ограничивая права афроамериканцев на труд и передвижение).

«Конгресс, где доминировали республиканцы, решительно выступал против программы Реконструкции Джонсона и поддерживал «Радикальную Реконструкцию», неоднократно преодолев ради этого вето президента. При Радикальной реконструкции местные правительства Юга уступили место федеральному военному правлению, а афроамериканским мужчинам на Юге было предоставлено конституционное право голоса», — пишет проект History.

Очередным этапом противостояния, который и дал повод для импичмента, стало принятие Конгрессом закона о сроке пребывания в должности. Для этого в марте 1867 года парламентарии преодолели вето Джонсона. Закон запрещал президенту увольнять с должностей федеральных чиновников, которых утвердил Сенат, — без согласования Сенатом такого увольнения. Джонсон все же пошел наперекор и попытался осенью уволить военного министра Стентона – союзника радикальных республиканцев в Конгрессе. Вместо Стентона он назначил Улисса Гранта. Однако Верховный Суд США не принял сторону президента – судьи просто отказались выносить решение по делу. Сенат оказывал противодействие. И Джонсону пришлось вернуть Стентона. Этот политический проигрыш, очевидно, не давал президенту покоя. Ведь 21 февраля 1868 года он вновь уволил Стентона и назначил вместо него еще менее приятного для республиканцев кандидата — Лоренцо Томаса.

«Стентон отказался уступить, забаррикадировавшись в своем кабинете, а Палата представителей, уже обсуждавшая импичмент после первого увольнения Джонсоном Стентона, начала официальную процедуру импичмента против президента», — отмечает History.

Когда импичмент провалился, Джонсон остался на посту президента. Тем не менее решил не баллотироваться на переизбрание от Демократической партии. Следующие выборы выиграл Улисс Грант. А Джонсон в 1875-м вновь стал сенатором от родного Теннесси, но долго уже не проработал — умер через четыре месяца после вступления в должность. Ему было 66 лет. Интересно, что закон о сроке пребывания в должности, который стал поводом для импичмента Джонсона, Верховный суд США признал неконституционным – спустя полвека после этих событий.

26 мая 1940 года началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Подробнее.

Эвакуация Дюнкерка, картина Чарльза Кандалла. Источник: Charles Cundall/Underwood Archives

26 мая 1953 года в системе советского ГУЛАГа началось самое массовое и продолжительное восстание узников – Норильское. Подробнее.

26 мая 1967 года вышел альбом группы «The Beatles» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Подробнее.

26 мая 2014 года произошло первое сражение за Донецкий аэропорт. Подробнее.

Церковный праздник 26 мая

26 мая чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то весь остаток мая будет дождливым.

Если появилось много мошек, то будет богатый урожай грибов.

Если 26 мая гроза – летом будет часто дождь.

Что нельзя делать 26 мая

В этот день нельзя плакать, иначе весь год будете лить слезы.

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя давать другим в пользование личные вещи.

Автор: Оксана Горун
