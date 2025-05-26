Сегодня 26 мая: какой праздник и день в истории

26 мая 2014-го произошло первое сражение за Донецкий аэропорт. В 1967-м вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». В 1953-м произошло Норильское восстание политзаключенных, возглавляемое украинцами. В 1940-м началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка. В 1648-м войско под руководством Богдана Хмельницкого победило поляков под Корсунем.

Праздники и памятные даты 26 мая

26 мая в мире – Всемирный день рыжих.

Также отмечают: Всемирный день Дракулы, Всемирный день линди-хопа (афро-американский парный танец).

26 мая в истории

26 мая 1648 года войско Богдана Хмельницкого совместно с крымскими татарами разгромило польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем. Подробнее.

26 мая 1940 года началась эвакуация войск союзников из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Подробнее.

26 мая 1953 года в системе советского ГУЛАГа началось самое массовое и продолжительное восстание узников – Норильское. Подробнее.

26 мая 1967 года вышел альбом группы «The Beatles» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

26 мая 2014 года произошло первое сражение за Донецкий аэропорт. Подробнее.

Церковный праздник 26 мая

26 мая чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то весь остаток мая будет дождливым.

Если появилось много мошек, то будет богатый урожай грибов.

Если 26 мая гроза – летом будет часто дождь.

Что нельзя делать 26 мая

В этот день нельзя плакать, иначе весь год будете лить слезы.

Нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя давать другим в пользование личные вещи.