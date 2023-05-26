Сегодня 26 мая: какой праздник и день в истории

26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. В этот день 1648 года казацкое войско под руководством Богдана Хмельницкого победило поляков под Корсунем. А в 1953 году началось Норильское восстание политзаключенных, возглавляемое украинцами.

Праздники и памятные даты 26 мая

26 мая государственных и профессиональных праздников в Украине нет.

В мире – Всемирный день Линди-хоп. Это афро-американский парный танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-30-е годы. Относится к классу свинговых танцев. В настоящее время школы линди-хопа существуют во многих странах мира, в том числе в Украине.

26 мая в истории

26 мая 1648 года войско Богдана Хмельницкого совместно с крымскими татарами разгромило польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем. Бой под Корсунем произошел уже после победоносной битвы под Желтыми Водами. Там войско поляков возглавлял сын Николая Потоцкого Стефан. Он получил в бою ранения, от которых скончался через несколько дней в плену. Однако отец не спешил отомстить за сына. Когда войско Хмельницкого 25 мая переправилось через реку Рось и подошло к Корсуню, поляки не приняли боя. Они подожгли город и стали отступать.

Но Хмельницкий и его воинство были готовы к этому. Они перерезали дорогу к Богуславу. Поэтому 26 мая поляки попали в ловушку, через четыре часа казаки и татары полностью их разгромили. Большинство солдат Потоцкого погибли в бою, остальные оказались в плену. От 20-тысячной армии осталось 1,5 тысячи солдат. Сам Потоцкий вместе с коронным гетманом Марцином Калиновским попал в плен и был отдан Хмельницким крымскому хану. Через два года Потоцкого освободили, внеся за него большой выкуп. Что интересно, в ловушку – в болото – поляков заманил разведчик Хмельницкого Тимофей Зарудный, выдавая себя за проводника. Для этого он добровольно попал в плен, чтобы под пыткой выдать врагу дезинформацию о количестве и расположении войск Хмельницкого и завести врагов в засаду. В украинской литературе популярна версия, что именно с Зарудного московиты потом списали легенду о своем Иване Сусанине.

26 мая 1953 года в системе советского ГУЛАГа началось самое массовое и самое длительное восстание узников – Норильское. В нем участвовали все отделения «Горлага» и два отделения «Норильлага». В общей сложности восстало более 16 тыс. человек. Большинство из них были украинцами, осужденными преимущественно за «национализм» на 25 лет.

Стоит отметить, что в тот момент количество политических заключенных в советских тюрьмах было максимальным. После Второй мировой сюда тысячами отправляли участников национально-освободительных движений, бывших военных советской армии, которые позволили себе сдаться в плен, представителей депортированных народов и т.д. По данным Украинского института национальной памяти, украинцев среди них было в разных лагерях 60 – 80%. Активизация протестных настроений в лагерях состоялась по прибытии сюда осенью 1952 года более тысячи узников из Казахстана, среди которых также было много украинцев. Они часто не соглашались терпеть «традиционные» издевательства и бунтовали. А охрана лагерей отвечала просто выстрелами в людей.

Читайте также: 30 тысяч украинцев в Ирландии могут получить вид на постоянное жительство

Ситуация взорвалась после того, как вечером 25 мая 1953 года во время перевода группы мятежных мужчин между зонами конвоир выпустил по ним автоматную очередь. После этого заключенные 4-й зоны, из которой переводили расстрелянных, отказались работать на строительстве. Прошел импровизированный митинг, на котором слово взял украинец Евгений Грицяк.

Он призвал к восстанию. С этого все и началось. Около 17 тыс. заключенных отказались работать и потребовали приезда комиссии из Москвы. Среди требований, которые они предъявляли, кроме прекращения физических расправ, было сокращение рабочего дня (в тот момент он длился 12 часов), улучшение бытовых условий и т.д. Также люди требовали пересмотреть дела политзаключенных, освободить несовершеннолетних и людей с инвалидностью, наказать стрелявшую по заключенным охрану, вернуть на родину иностранцев.

Когда на месте решить вопрос не удалось, в Норильск все же прибыла комиссия из Москвы. Это произошло 5 июня. Московские проверяющие согласились пойти на уступки мятежникам. Заключенным разрешили снять номера с одежды, решетки с окон бараков, рабочий день сделали 9-часовым, разрешили переписку с родными, а мятежников обещали не наказывать. Но такое «благоденствие» длилось всего неделю. После этого лагерные власти нарушили обещание. Начались аресты лидеров бунта, и восстание возобновилось. Подавляли его расстрелами, поливом людей водой из пожарных машин. В столкновениях погибли около двух сотен заключенных. Восстание все же подавили, организаторов арестовали, полторы тысячи человек переселили в еще худшие условия – на Магадан. Еще более 1000 изолировали в двух новых отдельных лагерных пунктах Норильска. Главных активистов восстания этапировали во внутреннюю тюрьму МВД в Красноярске. При этом часть требований восставших выполнили. В частности, начался пересмотр дел заключенных, людей с инвалидностью вывезли из лагерей, а иностранцев отправили за границу.

26 мая 2014 года состоялось первое сражение за Донецкий аэропорт. До этого момента он все еще принимал гражданские самолеты. Однако сразу после провозглашения так называемой независимости так называемой «ДНР» начались попытки со стороны самопровозглашенной власти взять контроль над аэропортом. В поддержку прибыли три группы российских боевиков, сформированные в Ростове. В состав групп вошли ветераны локальных конфликтов, наемники из Крыма и Чечни, действующие военнослужащие РФ. В общей сложности отряд составлял около 120 человек плюс местный батальон «Восток» под командованием бывшего командира донецкого спецподразделения «Альфа» СБУ Ходаковского. Вся эта группировка зашла на территорию аэропорта ночью в сопровождении предателя – офицера СБУ Александра Головура. Расположившись в новом терминале аэропорта, боевики выдвинули ультиматум украинским военным, охранявшим внутренний периметр аэропорта – требовали очистить территорию. Украинские защитники ответили, что не покинут аэропорт, пока там остаются гражданские и персонал. Тем временем, защитники ДАП разместили на взлетной полосе два расчета ЗУ-23-2 на значительном расстоянии перед Новым терминалом – это было нужно, чтобы в случае необходимости пробить прочное остекление терминала.

В 7 утра аэропорт объявил о временной остановке обслуживания рейсов. После эвакуации гражданского персонала украинское командование ответило на ультиматум боевиков своим ультиматумом. Защитники потребовали от захватчиков покинуть ДАП под угрозой применения силы. К аэропорту отправились вертолеты с украинским десантом для усиления защитников. Чтобы отвлечь от них внимание, мимо терминала прошли три Ми-24. На один из них российский боевик попытался навести ПЗРК, тогда украинский спецназовец «Турист» дал команду открыть огонь. Снайпер поразил цель. С этого момента (около 11 утра) началась перестрелка из стрелкового оружия, гранатометов и даже огнеметов между двумя терминалами. Около 12 дня на место прибыл десант украинских спецназовцев – шесть групп заняли периметр и диспетчерские башни.

Читайте также: 30 тысяч украинцев в Ирландии могут получить вид на постоянное жительство

После этого по новому терминалу ДАП нанесла удар украинская авиация – Су-25 и три Ми-24. Началась работа ЗУ-23-2. Такие активные действия украинских защитников обнаружили полную неготовность боевиков к реальному противостоянию. Они сразу же начали отступать в Донецк. В 17:00 украинские силы уже производили зачистку нового терминала. В так называемой «ДНР» впоследствии сообщали, что во время первой попытки захватить аэропорт понесли потери – около 100 убитыми.

После зачистки территории аэропорта от российских наемников туда ночью 27 мая прибыло подразделение 140 центра спецназначения, а впоследствии – воины 72-й бригады ВСУ. Следующих попыток приблизиться к Донецкому аэропорту захватчики не предпринимали еще около месяца.

Церковный праздник 26 мая

26 мая христиане чтят память мученицы Гликерии, девы, и с ней тюремного сторожа Лаодикия. Гликерия происходила из знатного рода, она приняла христианство и каждый день ходила в храм. В день жертвоприношения явилась в языческое капище и молитвой сокрушила идола. За это язычники забросали ее камнями, но чудом камни не коснулись святой. Во время этой пытки Гликерии явился ангел. Его увидели и язычники и в ужасе упали на землю. Но не остановились. Они начали морить святую голодом и жаждой, потом бросили в раскаленную печь. Она была невредима. Тогда с ее головы мучители содрали кожу и обнаженную и связанную положили девушку на острый камень. Но ангел ночью исцелил и освободил Гликерию. Пораженный этим чудом темный страж Лаодикий уверовал в Христа и принял мученическую кончину. Гликерию же отдали на растерзание зверям. Однако выпущенная на нее львица принялась смиренно лизать ей ноги. В конце концов Гликерия сама обратилась к Богу, прося, чтобы он взял ее к себе. Тогда следующая львица, которую выпустили против святой, убила ее, однако не разорвала. Христиане похоронили святую мученицу. Это произошло около 177 года.

Народные приметы

Если пауки сплели много паутины, то в этом году будет хороший урожай ягод.

Дождь 26 мая предсказывает, что весь остаток месяца будет дождливым.

Гроза 26 мая – к частым дождям летом.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя плакать, иначе будете лить слезы весь год.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.

Не стоит лениться и бездельничать.