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Взрывчатка в одежде: жителей Золочева предупредили о дистанционном минировании

Общество 14:49   26.10.2026
Виктория Яковенко
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Взрывчатка в одежде: жителей Золочева предупредили о дистанционном минировании Фото: «Заря»

В поселке Золочев в одном из густонаселенных районов обнаружили взрывоопасный предмет, спрятанный в элементах одежды, сообщает издание «Заря».

«Российские войска продолжают дистанционно минировать территорию, создавая смертельную угрозу мирному населению. Будьте максимально внимательны!», — говорится в сообщении.

Если увидели на дороге или обочине подозрительный предмет, в частности одежду или вещи, которых там не должно быть: ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не поднимайте, не пытайтесь отодвинуть на обочину, не наезжайте на предмет автомобилем или другим транспортом.

Также следует сразу позвонить по номерам 101 или 102.

взрывчатку нашли в одежде в Золочеве
Фото: «Заря»

Напомним, 6 октября в поселке Подсреднее в поле произошел взрыв взрывоопасного предмета. В результате подрыва погиб один человек.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Золочев в одном из густонаселенных районов обнаружили взрывоопасный предмет, спрятанный в элементах одежды, сообщает издание «Заря».".