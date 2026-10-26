Взрывчатка в одежде: жителей Золочева предупредили о дистанционном минировании

В поселке Золочев в одном из густонаселенных районов обнаружили взрывоопасный предмет, спрятанный в элементах одежды, сообщает издание «Заря».

«Российские войска продолжают дистанционно минировать территорию, создавая смертельную угрозу мирному населению. Будьте максимально внимательны!», — говорится в сообщении.

Если увидели на дороге или обочине подозрительный предмет, в частности одежду или вещи, которых там не должно быть: ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не поднимайте, не пытайтесь отодвинуть на обочину, не наезжайте на предмет автомобилем или другим транспортом.

Также следует сразу позвонить по номерам 101 или 102.

Напомним, 6 октября в поселке Подсреднее в поле произошел взрыв взрывоопасного предмета. В результате подрыва погиб один человек.