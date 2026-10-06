Взрыв произошел в поле на Харьковщине: из-за подрыва погиб мужчина

Сегодня, 6 октября, в поселке Подсреднее в поле произошел взрыв взрывоопасного предмета. В результате подрыва погиб один человек.

Об этом сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич уточнил, что погибший – работник сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, в Харьковской области саперы изъяли шесть несдетонированных боевых частей от российских БпЛА типа «Герань», сообщили в ГСЧС Украины. Опасную находку обнаружили фермеры во время сбора подсолнечника на территории Богодуховской городской территориальной громады. Специалисты ГСЧС изъяли остатки БпЛА и обезвредили их с соблюдением всех необходимых мер безопасности.