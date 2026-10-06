Вибух стався у полі на Харківщині: через підрив загинув чоловік

Сьогодні, 6 жовтня, у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина.

Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич уточнив, що загиблий – працівник сільськогосподарського підприємства.

Нагадаємо, на Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань», повідомили у ДСНС України. Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади. Фахівці ДСНС вилучили залишки БпЛА та знешкодили їх з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.