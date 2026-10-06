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Вибух стався у полі на Харківщині: через підрив загинув чоловік

Події 13:18   06.10.2026
Вікторія Яковенко
Вибух стався у полі на Харківщині: через підрив загинув чоловік

Сьогодні, 6 жовтня, у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина.

Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич уточнив, що загиблий – працівник сільськогосподарського підприємства.

Нагадаємо, на Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань», повідомили у ДСНС України. Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади. Фахівці ДСНС вилучили залишки БпЛА та знешкодили їх з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 13:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 жовтня, у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина.".