Загинув на місці: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет під Харковом
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у селі Лобанівка Дергачівської громади. Трагедія сталась сьогодні, 9 жовтня.
Як повідомили у ДСНС у Харківській області, чоловік наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та загинув на місці.
ДСНС Харківщини закликає:
- Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.
- Не намагайтеся самостійно переміщати чи знешкоджувати знахідки.
- Не заходьте на незнайомі та потенційно небезпечні території.
- У разі виявлення підозрілого предмета відійдіть на безпечну відстань та повідомте за номерами 101 або 102.
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Нагадаємо, у селі Муравлінка Берестинського району під час польових робіт стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Обійшлося без постраждалих.