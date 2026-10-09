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Загинув на місці: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет під Харковом

Події 19:15   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Загинув на місці: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет під Харковом Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у селі Лобанівка Дергачівської громади. Трагедія сталась сьогодні, 9 жовтня.

Як повідомили у ДСНС у Харківській області, чоловік наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та загинув на місці.

ДСНС Харківщини закликає:

  • Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх.
  • Не намагайтеся самостійно переміщати чи знешкоджувати знахідки.
  • Не заходьте на незнайомі та потенційно небезпечні території.
  • У разі виявлення підозрілого предмета відійдіть на безпечну відстань та повідомте за номерами 101 або 102.

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Нагадаємо, у селі Муравлінка Берестинського району під час польових робіт стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 19:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у селі Лобанівка Дергачівської громади. Трагедія сталась сьогодні, 9 жовтня.".