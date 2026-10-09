Ще два підрозділи пожежних добровольців створено на Харківщині
У Харківській області відкрили два нові підрозділи добровільної пожежної охорони. Добровольці першими прибуватимуть на місце виклику у віддалені села, повідомили у ДСНС у Харківській області.
Днями новий підрозділ добровільної пожежної охорони розпочав роботу у Краснокутській громаді Богодухівського району, а 9 жовтня чергову добровільну пожежну команду урочисто відкрили у Біляївській громаді Лозівського району.
У ДСНС пояснюють: добровольці першими прибуватимуть на місце виклику у віддалених населених пунктах, що дозволить значно скоротити час надання допомоги, мінімізувати наслідки пожеж та захистити життя та майно громадян.
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Нагадаємо, на Харківщині поліцейські несли кота 11 км, ховаючись від FPV-дронів. Непросту евакуацію чотирилапого побратима провели поліцейські спецназу ГУНП у Харківській області.