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Ще два підрозділи пожежних добровольців створено на Харківщині

Події 18:42   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Ще два підрозділи пожежних добровольців створено на Харківщині Фото: Харківська обласна рада

У Харківській області відкрили два нові підрозділи добровільної пожежної охорони. Добровольці першими прибуватимуть на місце виклику у віддалені села, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Днями новий підрозділ добровільної пожежної охорони розпочав роботу у Краснокутській громаді Богодухівського району, а 9 жовтня чергову добровільну пожежну команду урочисто відкрили у Біляївській громаді Лозівського району.

Фото: ДСНС у Харківській області
Фото: ДСНС у Харківській області

У ДСНС пояснюють: добровольці першими прибуватимуть на місце виклику у віддалених населених пунктах, що дозволить значно скоротити час надання допомоги, мінімізувати наслідки пожеж та захистити життя та майно громадян.

Фото: Харківська обласна рада
Фото: Харківська обласна рада

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Нагадаємо, на Харківщині поліцейські несли кота 11 км, ховаючись від FPV-дронів. Непросту евакуацію чотирилапого побратима провели поліцейські спецназу ГУНП у Харківській області.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 18:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харьковской области открыли два новых подразделения добровольной пожарной охраны. Добровольцы первыми будут прибывать на место вызова в отдаленные села.".