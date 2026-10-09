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«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові

Суспільство 16:10   09.10.2026
Вікторія Яковенко
«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові Фото: ХМР

У Харкові змінили сигнали системи оповіщення населення, повідомили у пресслужбі міської ради.

“На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092 внесено зміни до сигналів місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харків”, – пояснили у мерії.

Відтепер тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози:

  • жовтий рівень – 30 секунд;
  • червоний рівень – 1 хвилина.

Під час оголошення повітряної тривоги також повідомлятимуть рівень і тип загрози.

А відбій тривоги відтепер супроводжуватиметься лише текстовим повідомленням – без звукового сигналу «Увага всім!».

Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Ігор Терехов відповів на питання щодо зміни системи повітряних тривог та комендантської години в Харкові. Він зазначав: “Якщо Уряд ухвалить відповідне рішення щодо запровадження системи, яка буде в державі, звісно ми будемо переходити. Але ефективність сьогодні, яка є в Харкові, вона стовідсоткова”.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 16:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові змінили сигнали системи оповіщення населення, повідомили у пресслужбі міської ради.".