«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові

У Харкові змінили сигнали системи оповіщення населення, повідомили у пресслужбі міської ради.

“На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092 внесено зміни до сигналів місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харків”, – пояснили у мерії.

Відтепер тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози:

жовтий рівень – 30 секунд;

червоний рівень – 1 хвилина.

Під час оголошення повітряної тривоги також повідомлятимуть рівень і тип загрози.

А відбій тривоги відтепер супроводжуватиметься лише текстовим повідомленням – без звукового сигналу «Увага всім!».

Нагадаємо, раніше Харківський міський голова Ігор Терехов відповів на питання щодо зміни системи повітряних тривог та комендантської години в Харкові. Він зазначав: “Якщо Уряд ухвалить відповідне рішення щодо запровадження системи, яка буде в державі, звісно ми будемо переходити. Але ефективність сьогодні, яка є в Харкові, вона стовідсоткова”.